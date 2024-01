Una torre casi 40 metros más alta que el One World Trade Center de Nueva York pero en medio de la 'nada'. A diferencia del emblemático edificio neoyorkino, que se rodea de otros 'gigantes', la Legends Tower que planea levantar en Oklahoma una promotora rompe todos los esquemas porque supondría construir el rascacielos más alto de EEUU -y el quinto en el ranking mundial- en una ciudad que está lejos de colarse entre las más grandes del país.

Sus 581 metros verticales doblarían en tamaño al Devon Energy Center, el rascacielos más alto con el que cuenta la ciudad hasta la fecha. La construcción sería la estrella de un nuevo macro complejo ubicado en la zona de Bricktown (The Boardwalk Bricktown) que planean la inversión inmobiliaria Matteson Capital y la firma de arquitectura AO y que incluiría tiendas, restaurantes y otras atracciones. Además, incluiría un mega hotel Hyatt con cientos de habitaciones y alrededor de 1.750 apartamentos. Sin embargo, el plan da vértigo al alcalde de la ciudad, David Holt, que, según recogen varios medios locales, aún no ha tomado la decisión sobre si otorgará los permisos para llevar a cabo la obra.

Un gigante poco rentable, a priori

Los 10 edificios más altos de EEUU se los reparten Nueva York y Chicago, la primera y tercera ciudades más grandes del país. Oklahoma City ocupa la vigésima posición y cuenta con alrededor de 700.000 habitantes, 12 veces menos que Nueva York. La duda que genera construir ahí la torre más alta del país es esencialmente económica: ¿es rentable levantar una torre de esas dimensiones en esa ciudad?

Los promotores argumentan su plan sobre el nivel de expansión de la ciudad de Oklahoma, que creció casi un 2% entre 2020 y 2022 y sumó entre 2010 y 2020, más de 100.000 personas, un nivel de crecimiento que consiguieron en esa horquilla temporal otras 13 ciudades en el país. Creen que el nuevo centro neurálgico de la ciudad contribuirá a seguir avanzando porque además, el área demuestra un aumento de la demanda con la reciente aprobación de la construcción de un nuevo estadio para el Oklahoma City Thunder (NBA) y los planes que hay en marcha para un nuevo estadio de fútbol.

Su punto de vista no es compartido por las autoridades, al menos de momento. ¿Quién se va a atrever a financiar el proyecto? Sacar partido a la torre más alta de EEUU -asumiendo los intereses que habría que asumir con los tipos actuales- en una ubicación así podría asumirse sólo desde el turismo, pero los detractores apuntan además al momento actual de teletrabajo, que mantiene un nivel de oficinas vacías que no se veía desde 1979; si no hay tanto turista para rentabilizar el hotel y las empresas no buscan espacios para oficinas ni siquiera en Nueva York, el rascacielos pierde sentido en Bricktown

Matteson estima el coste del desarrollo de The Boardwalk Bricktown en 1.600 millones de dólares, de los que 770 millones irán exclusivamente para la torre. La promotora asgura que tiene en mente múltiples fuentes de financiación, una de ellas, la propia ciudad a través de los subsidios que ofrece para estos desarrollo y que estima que supondrían 200 millones de dólares en ayudas para su proyecto. Además, buscaría financiación estatal y federal adicional.