Así es Epicon, los dos enormes rascacielos de la ciudad futurista que se está construyendo en Arabia Saudí

De entre todas las construcciones futuristas que se están desarrollando en Arabia Saudí, donde destaca la ciudad de 170 kilómetros de largo llamada The Line, la empresa NEOM, que se encarga de desarrollos sostenibles en el noroeste del país, ha presentado el proyecto Epicon.

Epicon constituye el último destino turístico costero de lujo, formado por dos enormes rascacielos que también tienen opción residencial, que se ubican en el Golfo de Aqaba y que miden 225 y 275 metros de altura, según informa la compañía en un comunicado.

El interior de los dos rascacielos

La primera de las torres alberga un hotel de lujo "ultra premium" de 41 habitaciones y residencias de lujo que constan de 14 suites y apartamentos, mientras que la segunda de ellas cuenta con un total de 120 habitaciones y 45 impresionantes villas residenciales en la playa.

Todo el complejo está caracterizado por el elemento futurista que enmarca todas las construcciones que NEOM está desarrollando en Arabia Saudí, contando con un club de playa, un spa con tratamientos personalizados, la posibilidad de realizar deportes acuáticos, alta cocina, vistas a una de las costas más atractivas de la zona, un gimnasio de última generación, biblioteca, espacios de trabajo, piscinas y salones, entre otras cosas.

Se trata de un "destino para visitantes muy atractivo y un lugar óptimo para vivir y prosperar. Los huéspedes y residentes de Epicon pueden esperar una experiencia verdaderamente inmersiva y reafirmante de la vida".

La ciudad The Line podría ser un infierno

The Line es una de las más sonadas construcciones de NEOM, ya que se trata de una ciudad al completo que consiste en una línea recta de 170 kilómetros, sin carreteras, sin coches, con dos líneas ininterrumpidas de rascacielos de 500 metros de altura, capaz de albergar una población de nueve millones de personas.

Las cifras que supone la construcción de esta ciudad no ha pasado desapercibida para los expertos, que han debatido sobre la forma de vida de este tipo de ciudad futurista. Es el caso de un estudio publicado en la revista Nature y dirigido por Rafael Prieto-Curiel y Dániel Kondor, Arguments for building The Circle and not The Line in Saudi Arabia (Argumentos para construir El Círculo y no La Línea en Arabia Saudí), donde se comentan algunos aspectos negativos por los que vivir en esta ciudad futurista se convertiría en todo un infierno.

Entre estos problemas, se encuentra el desafío de un transporte público que sea eficiente, el problema de las distancias para desplazarse de un punto a otro más lejano dentro de la ciudad, el crecimiento demográfico u otras situaciones excepcionales como la posibilidad de que haya un incendio, por ejemplo.