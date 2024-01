El Ayuntamiento de Madrid sortea 176 viviendas de alquiler asequible: así puedes saber si te ha tocado

El Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de los ciudadanos con escasos recursos vivienda de alquiler a precio asequible. En la actualidad, y a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), dispone de 8.100 viviendas en régimen de alquiler sostenible y el último sorteo para decidir sus habitantes acaba de celebrarse.

Tal y como publicó en su página web la propia EMVS, el pasado viernes se adjudicaron hasta 176 viviendas en régimen de alquiler asequible (solo supone el 30% de los ingresos de la unidad familiar) en diez distritos de la capital, aunque los que más viviendas tienen son Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Villaverde y Centro.

135 de los 176 pisos son de obra nueva: 38 de dos habitaciones, 84 de tres habitaciones y 13 de cuatro. Son energéticamente eficientes y cuentan con aerotermia como sistema de calefacción por suelo radiante. Además, las zonas comunes consiguen energía a través de la instalación de paneles fotovoltaicos.

La EMVS ha publicado un enlace en el que los interesados pueden saber si son uno de los agraciados con alguno de estos pisos en alquiler. El sistema solo pide introducir el DNI y la fecha de nacimiento. Además, se puede visualizar el sorteo, que fue grabado por el Ayuntamiento de Madrid.

En el caso de no encontrarse entre los agraciados, la EVMS insiste en que "al tratarse de una gestión continua en los próximos meses se irán celebrando nuevos sorteos", por lo que no quedan descartados de forma definitiva. De hecho, este sorteo es el primero de 2024, pero no será el último: el anterior sorteo fue celebrado en noviembre de 2023, así que hay cierta periodicidad.

Para poder optar a una de estas viviendas en régimen de alquiler asequible es necesario llevar empadronado al menos un año en el municipio de Madrid e inscribirse en el Programa ReViVa. Para ello, hay que rellenar el formulario que se indica en este enlace y enviarlo a través del cuestionario colgado en ese mismo enlace.