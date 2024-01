El 72% de los españoles mejora la eficiencia energética en el hogar

Parece que la subida de la luz y el gas ha hecho que las familias tengan en cuenta la eficiencia energética en el hogar para mejorarla. Según la última encuesta de ING Consumer Research, que analiza el gasto y la gestión de las finanzas personales en siete países europeos, la mayoría de los españoles (72%) ha renovado la eficiencia energética de su hogar en los últimos tres años para hacer frente a la subida de precios de la energía. Mientras, el 24% de los encuestados han apostado por un consumo energético más responsable motivados por su compromiso con el medio ambiente.

Según el estudio, las medidas más populares para conseguirlo son la reducción del uso de dispositivos electrónicos (42%) y la mejora del aislamiento térmico (29%), seguidas de la instalación de nuevos sistemas de calefacción (15%) y la instalación de placas solares (10%). Además, destaca que el 44% de los propietarios españoles que han invertido en medidas de eficiencia asegura que estaría dispuesto a invertir más si el ahorro a corto plazo estuviese garantizado.

En cuanto a los propietarios que no han aplicado medidas en los últimos tres años, más de la mitad (55%) dice no haberlo hecho porque considera que el coste de la renovación es demasiado elevado.

En este sentido, un 30% admite que lo haría si hubiese ayudas públicas que cubrieran la totalidad de la inversión. Por otro lado, el estudio realizado por ING muestra que solo un cuarto de los europeos encuestados está al tanto del objetivo de la Unión Europea de que todos los edificios alcancen una puntuación energética A para 2050.

Una cifra compartida en España, ya que solo el 26% de los españoles conoce ese objetivo. Sin embargo, entre los que conocen esta iniciativa, hay casi un 30% que no cree que sea factible, principalmente por el elevado coste que deberían asumir los propietarios para realizar las reformas necesarias. En este sentido, en España el 46% cree que el Gobierno debería obligar a reformar las viviendas para mejorar la eficiencia energética.

Los alquileres, una realidad distinta

El 18% de los encuestados en régimen de alquiler en España asegura que ha reducido el uso de dispositivos eléctricos en los últimos tres años, a pesar de que la mayoría de los arrendatarios no ha aplicado ninguna medida para mejorar la eficiencia energética de sus casas en este periodo.

En el actual contexto de inflación, los datos muestran que el 37% de caseros que sí han realizado cambios en sus propiedades para fomentar un consumo energético más sostenible, no han actualizado el precio del alquiler a sus inquilinos.

En este sentido, una cuarta parte de los arrendadores españoles asegura que su consumo energético es más eficiente, pero pagan lo mismo o más, y más de la mitad dice que les gustaría que su casero llevara a cabo medidas de eficiencia energética, pero sólo si el ahorro en costes energéticos compensa el aumento del alquiler.

España sigue siendo un país de propietarios a pesar del complejo contexto económico. La encuesta de ING muestra que el 70% de los españoles es propietario o copropietario de una vivienda y confirma que en España existen más personas con hipotecas (40%) que en régimen de alquiler (17%).

Según los datos, la situación económica ha obligado a hacer un importante esfuerzo a los españoles para afrontar el pago de sus rentas: un 50% de los encuestados en España invierte hasta un tercio de su sueldo mensual en pagar su hipoteca o alquiler, frente al 40% de los europeos que afirman lo mismo.

Solo el 25% de los españoles prefiere alquilar que comprar la casa en la que vive, pero el 60% cree que la vivienda en España no es asequible para la mayoría de los ciudadanos.

La mitad de los que viven de alquiler admite que lo hace debido a que no puede permitirse comprar una vivienda, mientras que la segunda razón más común es la preferencia por tener la posibilidad de mudarse y no atarse a un lugar (17%), seguida del 12% que evita compromisos financieros a largo plazo, el 11% que no tiene certeza sobre sus planes de futuro y el 5% que sí puede comprar una casa, pero no en la ciudad en la que le gustaría vivir.

En este contexto, siete de cada diez encuestados en nuestro país prevé que el precio de la vivienda crezca en los próximos doce meses, en línea con el dato europeo. Además, el 80% de la población española considera que adquirir una vivienda en propiedad será mucho más complicado para los jóvenes en los próximos tres años, opinión también reflejada en los resultados europeos de la encuesta (76%).

Hipotecas verdes

El interés de las generaciones más jóvenes por la protección del medioambiente se ha trasladado a muchos aspectos de su vida, entre ellos, a la financiación de sus viviendas. Por ello, las hipotecas verdes son cada vez más solicitadas por los milennials, nacidos entre 1981 y 1993, y por los miembros de la Generación Z, nacidos entre 1994 y 2010, que son los que más interés muestran por el crédito hipotecario sostenible.

Una hipoteca verde es un préstamo hipotecario que sirve para financiar la compra, construcción o rehabilitación de una vivienda sostenible. El objetivo de la hipoteca verde es incentivar la compra de viviendas con una buena calificación energética para preservar el medio ambiente. Ademas, este interés se debe a que a largo plazo, las hipotecas verdes concedidas para financiar la compra de viviendas sostenibles no solo benefician a nuestro planeta, también aminoran el gasto en las facturas, puesto que utilizan menos energía, cuyo precio puede reducirse hasta un 90%.

Pese a que la oferta de hipotecas verdes en España está creciendo de forma significativa en los últimos años, ésta aún se encuentra en fase de desarrollo. Según los datos de julio de 2023 de Qualis Credit Risk, agente especializado en suscripción y gestión de seguros de crédito hipotecario perteneciente al grupo asegurador AmTrust Financial, sólo 11 entidades españolas ofrecen hipotecas verdes.

Entre ellas se encuentra Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Santander Consumer Finance, Triodos Bank, Banco Mediolanum, Bankinter, Liberbank, Ibercaja, Abanca y Cajamar. Estos datos contrastan con las 27 entidades que conceden hipotecas verdes en Suecia, las 22 de Dinamarca, las 21 de los Países Bajos o las 20 de Francia. Según dicho informe, con sólo 3.000 hipotecas verdes concedidas este año, España se encuentra muy por detrás de la tendencia europea, luego nos queda aún camino por recorrer.