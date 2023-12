Qué pasará en 2024 con la vivienda en Madrid: Esto dicen los expertos sobre los precios y las compraventas

Habrá menos transacciones y los precios de compra y alquiler seguirán subiendo. Ese es el escenario que dibuja la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) en la Comunidad de Madrid para 2024. La patronal habla de un "cambio de ciclo" que se traducirá en un descenso de las operaciones de entre un 8% y un 15%, provocado por una inflación todavía elevada, los altos tipos de interés y una situación geopolítica global muy convulsa.

Ahora bien, cabe destacar que el mercado madrileño es uno de los que mayores caídas interanuales está registrando en cuanto a las operaciones. Además, por su tamaño y tipología de cliente es más vulnerable a la coyuntura económica y regulatoria del momento. Eso sí, su recuperación también será más rápida que la de muchos otros mercados del país, "pues es una de las regiones que marca los tempos del sector inmobiliario a nivel nacional", explica Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de Amadei.

Respecto a los precios de compra, la previsión es que suban entre un 3% y un 5%, lo que hará muy difícil que la demanda pueda comprar una vivienda en los distritos centrales de Madrid capital, así como en municipios del área metropolitana como Móstoles, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o Fuenlabrada. La organización madrileña incide en que en algunas zonas de la región los precios son demasiados elevados y deberían bajar, al menos, un 10%.

En cuanto al alquiler, pronostica que la demanda va a seguir aumentando debido al elevado interés nacional e internacional en la región por factores laborales, sociales y culturales. "Además, los que no puedan comprar por el encarecimiento de las hipotecas, alquilarán, reduciendo aún más la oferta disponible. Aunque somos un país de propietarios, los jóvenes no tienen facilidades de acceso a la vivienda y sería necesaria una relación más cercana de los sectores público y privado para poder aumentar el parque de alquiler asequible y solucionar este problema", afirma el presidente de la patronal.

En este sentido, los precios del alquiler crecerán un 8-10% en 2024 debido a la falta de oferta, tendencia que se prolongará hasta que no se dé una solución a la inseguridad de los pequeños ahorradores por la entrada en vigor de ley de la vivienda. "Si los alquileres suben más de un 10%, la población no podrá pagar la renta. Tanto la limitación de precios en zonas tensionadas, como el límite de subidas del IPC, así como la dificultad para poder echar de tu casa a un inquilino moroso o un okupa hacen que no haya más oferta y los precios crezcan", asegura el presidente de la patronal.

El mercado hipotecario, a la baja

El mercado hipotecario se verá reducido en 2024 por el descenso de las operaciones de compraventa. Además, la subida de tipos de interés y otros factores económicos harán que los compradores no tengan la posibilidad de comprar, ya que no tendrán capacidad de pago de las cuotas de la hipoteca que soliciten y las entidades no les concederán la financiación necesaria para realizar la operación.

"No todo serán malas noticias, pues parece que se va a paralizar la subida de tipos, incluso con pequeñas bajadas a lo largo del próximo año, pues la inflación está siendo paulatinamente controlada debido a las políticas monetarias impulsadas por el Banco Central Europeo (BCE). Esto será muy buen síntoma para la recuperación de esa parte de la demanda que hoy no puede comprar", concluye Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de Amadei.