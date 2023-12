El precio de la vivienda de lujo se triplica: los compradores manejan presupuestos de hasta 20 millones

La vivienda de lujo en España es un valor refugio para el inversor, ya que está exenta de crisis y tiene recorrido en precio. Según los expertos, en España las viviendas de lujo son baratas si las comparamos con otros países de Europa, a pesar de que el precio, en algunas localizaciones, se haya triplicado en estos últimos años. "El inversor con alto poder adquisitivo busca una vivienda donde no va a bajar el precio. No digo que suba, pero nunca va a bajar, porque las viviendas donde ellos invierten son viviendas exclusivas y de esas hay muy pocas en el mercado. Los precios en Palma de Mallorca se han doblado y triplicado. Ya no se encuentras casas de lujo de tres millones, ahora estamos hablando de casas de 10, 12 y 15 millones y si nos vamos a la zona del Puerto Andratx, las casas cuestan hasta 20 o 22 millones de euros" asegura Fernando Catalán, director comercial de Construye Capital.

Otro lugar donde se refugia la elite del lujo en España es Sotogrande. Roberto Roca, consejero de Sotogrande destaca el valor añadido y la revalorización que cobran las viviendas cuando se renuevan para adaptarlas a las nuevas necesidades del cliente de hoy en día. "La vivienda de lujo es un valor refugio en todas las ciudades y mercados del mundo y así lo hemos podido confirmar en los últimos años en inmuebles de Madrid y Barcelona que han adquirido un valor añadido tras ser reformados. Hace 10 o 15 años era inimaginable tener casas de 3 o 4 millones y ahora se venden todos los días porque se ha invertido en esas viviendas para modernizarlas. Por ejemplo en Sotogrande, que algunas casas son de los años 60 o 70 se están renovando para aportar un valor añadido a esos inmuebles".

Está claro que los inmuebles de lujo son un valor refugio dentro del residencial por su exclusividad. "Es un mercado que ha dejado de ser vivienda de segunda residencia para empezar a ser de primera vivienda o vivienda de temporadas más largas gracias al teletrabajo a raíz de la pandemia. En España se ha doblado el número de transacciones de viviendas de lujo. Por ejemplo, en 2022 la venta de viviendas por debajo de 600.000 euros creció un 9% mientras que la venta de viviendas por encima del millón creció un 31%. Si estábamos en 2021 en torno a las 3.800 viviendas de más de un millón en toda España en 2022 eran casi 5.000 viviendas", explica José Félix director de Andalucía en Savills.

El mercado de lujo en España se ha posicionado como el cuarto destino a nivel mundial y la principal potencia europea para inversiones, según se recogió en el evento Premium Real Estate Summit, que se celebró en el All in One de Caixabank en Madrid organizado por Borbalán, Grupo Serra y Planner Exhibitions. "España se sitúa a la cabeza por varios motivos: Seguridad jurídica, buen clima, calidad en la sanidad y servicios, movilidad con el teletrabajo, cultura, gastronomía y calidad de vida. Además, existe confianza sobre la evolución de los precios en este segmento. Hoy en día tiene precios más barato si lo comparamos con países como Londres o Miami donde el precio euro por metro cuadrado dista muchísimo", apunta Luis Díaz director del área de lujo en Grupo Tecnitasa.

Los desafíos

¿Qué desafíos tiene por delante este mercado? Iván Picó, Socio Real Estate en Martínez Echevarria Abogados, declara que "hay que ver qué pasa con el impuesto de las grandes fortunas y que se mantenga la Golden Visa, un permiso dirigido a aquellas personas extranjeras que estén interesadas en entrar en territorio español con el fin de realizar alguna inversión significativa de capital, si esto es así, podrán solicitar el visado de estancia o en su caso el de residencia para inversores. La Golden Visa es un foco de atracción para el inversor. También está el reto de la falta de suelo para sacar nuevas promociones donde la administración pública tiene un papel relevante para agilizar los procesos. Como último reto está la integración de todos estos barrios exclusivos para que no se conviertan en guetos".

El inversor además de demandar exclusividad y servicios en este tipo de viviendas prioriza la sostenibilidad. Una de las tendencias es la integración de criterios de sostenibilidad en los proyectos, respondiendo a las preferencias de las nuevas generaciones, quienes desempeñan un papel clave en el mercado y muestran una especial preocupación por este aspecto. Algunos inversores también están incrementando sus demandas de certificaciones relacionadas con los criterios ESG. La posibilidad de personalizar la vivienda en todos sus aspectos, desde la distribución hasta los materiales, y la incorporación de amenities emergen como elementos esenciales en el sector residencial de lujo.

¿Quién compra lujo?

El perfil del comprador de vivienda de lujo es principalmente extranjero. Alemanes, británicos y rusos han liderado siempre este mercado, pero ahora hay que destacar la llegada del inversor americano. "El inversor en vivienda de lujo tiene un poder adquisitivo altísimo. El Gobierno balear ha tenido la habilidad de establecer además de los vuelos tradicionales con Europa vuelos a Estados Unidos y ha empezado a entrar el comprador americano en Mallorca", afirma Fernando Catalán. Los destinos más solicitados para viviendas de lujo son: Madrid, principalmente por los latinoamericanos, Barcelona, la Costa del Sol y las islas Baleares.

"Estamos viendo una nueva tendencia en el mercado del lujo: las Branded Residences, que permiten atraer a nuevos perfiles de clientes que buscan exclusividad entendida como bienes escasos asociados a marcas de alta gama", asegura Luis Díaz.