Izilend financiará 'ladrillo' por 120 millones este año, un 50% más

Izilend, el vehículo de financiación alternativa gestionado por FS Capital, participado por el fondo británico Pollen Street Capital, cerrará el año con un incremento del 50% en el volumen de negocio.

Concretamente, la firma espera alcanzar nuevas operaciones de financiación inmobiliaria por volumen de 120 millones de euros, lo que supone una cifra récord para la compañía, que hasta la fecha financiaba alrededor de 75-80 millones de euros al año. Así lo ha explicado a elEconomista.es Francisco Jonet, partner de FS Capital, que apunta que esperan seguir creciendo hasta situarse al menos en una velocidad de crucero de unos 150 millones al año. "Tenemos capacidad para alcanzar cifras más elevadas si se generan operaciones, pero entendemos que con el mercado actual esta cifra es totalmente razonable", destaca el directivo.

Jonet señala además que el objetivo de Izilend no es el volumen, "sino que los proyectos salgan bien". En este sentido, Jacobo Díaz de Bustamante, director de FS Capital, señala que no apuestan "por proyectos fallidos. Lo primero en lo que nos fijamos es que el negocio sea sano. No tiene sentido que nosotros ganemos más dinero que el cliente", apunta.

Desde que aterrizaron en el negocio de la financiación alternativa en España, en 2018, la compañía ha firmado "125 operaciones por valor de más de 350 millones de euros, lo que nos posiciona en el top tres de España, con 70 proyectos de éxito que ya han sido repagados", asegura Asier Uriarte, director de FS Capital.

Izilend arrancó su actividad financiando suelo a promotores. "Nos especializamos en préstamos puente, pero enseguida vimos que había más necesidades en el sector, que por la coyuntura actual, se han incrementado, ya que la banca es ahora más restrictiva", explica Jonet.

Foco en el residencial

El 90% de la cartera de la firma es residencial. "El mercado español está muy atomizado, ya que las grandes promotoras apenas representan el 10% del mercado nacional", concreta Jonet, que destaca que " hay muchas promotoras medianas que encuentran oportunidades muy buenas pero no cuentan con el apoyo de la financiación bancaria tradicional". Izilend respalda a estas compañías y lo hace además por todo el territorio, ya que ha cerrado operaciones en 16 provincias distintas.

La compañía trabaja a partir del millón de euros, estando el grueso de su negocio entre los 2 y 5 millones de euros, si bien, también cuenta con operaciones de mayor envergadura. "Estamos ultimando dos de unos 20 millones cada una", adelanta Jonet.

En el nuevo escenario financiero, la firma ha detectado que les "llegan operaciones que hace unos meses eran totalmente financiables por la banca", explica Díaz de Bustamante. El directivo señala que en algunas ocasiones se trata de un tema de plazos. "Muchas veces cuando surgen las operaciones el inversor no puede esperar los plazos que maneja la banca y recurre a nosotros que somos muy rápidos. Hemos llegado a cerrar acuerdos en cuatro días", destaca.