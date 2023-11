160 horas de trabajo reducidas a 30 segundos: así aplica Vía Ágora la IA en la construcción de viviendas

160 horas de trabajo reducidas a 30 segundos. Esto es lo que se consigue aplicando la Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo de una promoción residencial. Se trata de un proyecto piloto que está llevando a cabo la promotora Vía Ágora, que se ha posicionado pionera en este ámbito dentro del sector de la construcción de viviendas.

Este primer proyecto piloto se está llevando a cabo a través de la filial del grupo, Lignum Tech, que se encarga de fabricar fachadas industrializadas de madera, terrazas, escaleras y baños industrializados.

"Hemos empezado con un proyecto de arquitectura generativa que vamos a desarrollar en un periodo de seis meses.Estamos en la fase inicial, hemos empezado a hacer pruebas y tenemos una versión alfa y ya vemos el gran potencial que tiene", explica Sandra Llorente, directora general de Lignum Tech en una entrevista con elEconomista.es.

"Hemos diseñado una aplicación que funciona mediante IA y que es capaz de encajar de la forma más optima las piezas de acabado en una fachada industrializada", apunta la directiva. "Nosotros le damos el tamaño de las piezas de acabado dentro de un proyecto de fachada en el que aparecen los huecos de las ventanas, la estructura y los forjados y en solo 30 segundos te desarrolla el proyecto. Esta labor de encaje la realizaban antes dos técnicos cualificados que destinaban unas 160 horas de trabajo", concreta Llorente.

La IA te da la mejor opción atendiendo a los criterios que le has solicitado.

"Le podemos pedir que prime el mayor número de piezas enteras en la fachada o el menor desperdicio, o que nos optimice el tamaño del panel, por ejemplo", detalla la directiva, que explica que "la aplicación ofrece varias versiones y los técnicos sólo tienen que decidir cuál es la más óptima para la compañía". Para poder llegar a implantar esta arquitectura generativa "debe haber un trabajo previo de estandarización", puntualiza la experta. "Nosotros estamos ahora en esta fase de estandarizar todo, lo que implica simplemente fijar una limites y criterios para cada elemento. Este proceso de estandarización no solo es buena para la arquitectura generativa, también para la propia compañía, ya que ofrece certezas, en plazos y en costes".

En este sentido, la directiva aclara que estandarizar "no quiere decir que todas las casas sean iguales. La estandarización no tiene porqué estar reñida con la personalización. No son enemigos".

Según explica la directiva de Lignum Tech "la IA va a tener en un futuro un desarrollo importante hacia la arquitectura generativa de proyectos completos. Es decir, que sobre un suelo puedas hacer un encaje rápido de un proyecto atendiendo a determinadas cuestiones como que la promoción agote la edificabilidad disponible o que se ajuste al mix de producto que necesitas", explica Llorente.

¿Cómo afecta al empleo?

El gran miedo generalizado desde que despegó con fuerza el uso de la IA en los diferentes mercados e industrias es como su desarrollo puede afectar al empleo. En el caso de Lignum Tech, Llorente apunta que la IA "nos va a dar más capacidad para hacer más trabajo y poner a la gente a trabajar en labores de mayor valor añadido. El personal que se dedicaba a este trabajo también hace desarrollo de sistemas y de productos. Si está haciendo ese encaje que ahora hace la IA no puede desarrollar nuevos sistemas", concreta Llorente, que apunta que además "se va a dar trabajo a la parte más tecnificada para que puedan mantener y desarrollar las aplicaciones de la IA. No creo que vaya a reducir empleo, al revés, va a dar más empleo y de mayor calidad".