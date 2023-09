Así son los pisos de Vía Ágora que se alquilarán en Madrid con descuentos del 25%

Vía Ágora pisa el acelerador en el negocio del build to rent y arranca las obras de dos de los proyectos de alquiler asequible adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de junio. Concretamente, la promotora se hizo con el lote tres de los cinco que sacó a concurso el consistorio madrileño, y que cuenta con un total de 425 viviendas.

La característica diferenciadora de estas promociones es que se han impulsado mediante la fórmula de colaboración público-privada y que por tanto saldrán a comercialización con precios de hasta un 25% por debajo de mercado, tal y como lo explica a elEconomista.es, la directora general de negocio de Vía Ágora, Patricia Hernández.

Este descuento es posible gracias a que la promotora invertirá 57 millones de euros en el proceso de construcción, pero se ha ahorrado el coste del suelo, ya que se trata de terrenos cedidos por el ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. Así, el consistorio cede el del derecho de superficie a la promotora por un plazo de 45 años y transcurrido ese periodo de tiempo las viviendas pasarán a a formar parte del parque público de pisos del Ayuntamiento de Madrid. Bajo esta fórmula se han adjudicado ya unas 2.000 unidades.

Precios del alquiler

"Estas viviendas dan respuesta a una demanda de vivienda de alquiler insatisfecha", explica Hernández, ya que se alquilarán con precios de entre un 20-25% por debajo de mercado. Como ejemplo, en el caso del proyecto de Parque Central de Ingenieros, los pisos de un dormitorio, con plaza de garaje y trastero, de 64 m2, se alquilarán desde 570 euros al mes. Mientras que un piso de tres dormitorios, también con plaza de garaje y trastero, de 108 m2, se arrendarán desde 790 euros al mes.

"Con esta iniciativa de colaboración público-privada, además de ampliar el parque de vivienda en alquiler, como promotora nos adentramos en una nueva fórmula de futuro que da respuesta a una demanda cada vez más exigente y profesionalizada", apunta la directiva.

Actualmente, el 20% del producto en cartera de Vía Ágora está destinado al alquiler "y queremos que este porcentaje crezca de forma sustancial e incluso se duplique", asegura Hernández. "En la compañía seguiremos levantando vivienda para la venta, ya que somos defensores del acceso a la vivienda en propiedad, pero creemos que el alquiler tiene un amplio recorrido por delante", explica.

"Por eso hemos decidido apostar por el build to rent, no solo en VPO, que cuenta con más restricciones para acceder a ella, también por el alquiler asequible, que cubre a un gran rango de la demanda". Así, Hernández explica que este programa de viviendas del Ayuntamiento de Madrid no va destinado a la capa más vulnerable de la población, sino a una gran masa social que no es capaz de acceder a una vivienda en alquiler a precios de mercado.

"Nuestro objetivo es seguir creciendo en la promoción y también en la gestión de este tipo de viviendas", destaca González, que respecto al futuro de estos proyectos, asegura que todavía no está decidido si se quedarán como parte del patrimonio de la compañía o se venderán a un tercero.

Hasta ahora la compañía ha comenzado las obras de dos de sus promociones: Parque Central de Ingenieros y Adelfas. Los otros dos proyectos, el Águila-Alcatel y Orcasitas M-40, están previstos que comiencen sus obras entre septiembre y octubre.

¿Cómo serán las viviendas?

"Los pliegos de estos proyectos eran muy exigentes en cuanto a la calidad de las viviendas y sus prestaciones en cuestiones de confort y sostenibilidad", apunta la directiva de Vía Ágora.

Así, todas las promociones cuentan con una calificación energética A. Además, "los proyectos se han diseñado de manera que el mayor número de espacios estanciales de las viviendas (dormitorios y sala de estar-comedor) dispongan de la orientación más favorable: sur, sureste y suroeste", apunta Hernández, que señala que estas estancias dispondrán de sistemas de protección solar.

Por otro lado, se ha conseguido un porcentaje elevado de espacios verdes en el espacio libre de parcela sin construcción bajo rasante que permite el ajardinamiento de estos espacios y se ha cuidado el diseño de los espacios acústicamente contaminantes de las viviendas (baños y cocinas), de manera que estén correctamente ubicados en la misma vertical entre las diferentes plantas de las promociones.

En el caso de las fachadas, se ejecutarán mediante sistemas de aislamiento exterior: SATE y las promociones de Águila-Alcatel y Parque Central de Ingenieros tendrán fachada y baños industrializados de Lignum Tech.

Las promociones contarán con cubiertas ajardinadas en al menos el 50% de la superficie de cubierta, así como de una fachada vegetal en las que se implantarán especies de bajo consumo hídrico. Además, todas dispondrán de instalaciones de sistemas para el ahorro energético y la reducción de emisión en la edificación. En concreto, placas fotovoltaicas y sistema de aerotermia.

Asimismo, se instalarán sistemas para el ahorro de agua en la edificación y espacios libres de parcela, así como sistemas para la reutilización de aguas grises y captación y reutilización del agua de lluvia. Todas las promociones dispondrán de un espacio destinado a gimnasio y otro espacio acondicionado para sala comunitaria de usos múltiples destinada a coworking, reuniones u otras actividades de ocio y estacionamiento de bicicletas.