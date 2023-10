El alquiler vacacional ofrece rentabilidades mínimas del 6%

Adquirir una vivienda para alquilar es una opción de inversión que cada vez atrae más tanto a grandes como a pequeños ahorradores. Para hacerlo de forma exitosa es clave conocer la evolución del sector del alquiler y las variables que hacen de esta vía una inversión segura y rentable.

El alquiler vacacional es una opción a la que se han sumado muchos inversores. "En muchas ocasiones podemos confundir el alquiler vacacional con el alquiler temporal, y no son lo mismo. En los alquileres vacacionales (o también llamados alquileres turísticos) las estancias no pueden superar los 31 días, mientras que en los alquileres de temporada, las estancias pueden ir desde los 31 hasta los once meses. Si se supera esta duración, debemos cambiar de tipo de contrato" declara Beatriz Toribio, directora general de Masteos España.

¿Es rentable comprar una vivienda para destinarla a alquiler vacacional? La empresa Ivan Luxury Homes gestiona 277 apartamentos en cinco edificios en una de las zonas más demandadas de Castellón, en el resort familiar Marina d'Or, en Oropesa, y afirma que es rentable 100%.

"Nosotros en un edificio que tiene 286 viviendas gestionamos en alquiler 127 apartamentos, casi el 50% del edificio. El precio de alquiler por apartamento es 1.500 euros a la semana y a los propietarios le damos una rentabilidad mínima del 6%, hablamos de que en verano pagamos a un propietario entre 8.000 y 10.000 euros limpios y además pueden venir a disfrutar de su apartamento los meses de junio y septiembre, que son meses muy buenos para veranear, ya que en julio y agosto es cuando sacamos la máxima rentabilidad", afirma Ivan Bogdan que es propietario y fundador de la empresa Ivan Luxury Homes. "Mi consejo para un propietario es que destine su inmueble para alquiler vacacional porque el apartamento teniéndolo cerrado se deteriora y nosotros nos encargamos de mantenerlo en perfectas condiciones", añade.

El alquiler vacacional es una de las fórmulas que más utilizan tanto españoles como extranjeros para pasar sus vacaciones, sin embargo, la gestión del alquiler vacacional es una tarea esencial para aquellos propietarios que deseen tener éxito en un mercado tan competitivo como es el de los alojamientos turísticos y está claro que una gestión eficiente de los alquileres vacacionales puede marcar la diferencia entre un negocio próspero y uno que al final no alcanza sus objetivos.

"Monté esta empresa hace tres años en Marina d'Or y la gestionábamos mi mujer y yo con cinco apartamentos. A día de hoy tenemos 277 apartamentos y 46 trabajadores en plantilla fijos. En tres años hemos triplicado el negocio y la clave del éxito reside en que lo hemos enfocado todo a la tecnología. Hemos creado una aplicación desde donde el propietario tiene el control de su apartamento con total transparencia. Sabe cuándo entran los clientes en su apartamento, cuántos clientes entran y el precio que han pagado. Cuando está ocupado o desocupado. Todo este control lo tenemos mediante unos dispositivos de alarmas con servidores propios y cerraduras electrónicas", explica Ivan Bogdan.

El perfil del cliente que demanda un alquiler vacacional en esta zona de costa es tanto nacional como extranjero. La demanda del exterior viene principalmente por franceses, alemanes y belgas.

"Lo primero que piden tanto españoles como extranjeros es que los apartamentos estén en primera línea de playa, las vistas al mar es lo primordial y aparte de esto valoran las condiciones del apartamento. Nosotros tenemos apartamentos de nueva construcción con dormitorios y dos baños con una capacidad para seis personas dado que en el salón hay un sofá cama con su propio colchón y están totalmente equipados con cocina completa. Además, damos todo tipo de servicios enfocados al mar: servicios de barcos y motos de agua y también servicios de transportes al aeropuerto", declara Ivan Bogdan.

"Próximamente pondremos en marcha un restaurante en los locales de abajo del edificio donde nuestros clientes podrán desayunar, comer o cenar ampliando el servicio más allá del alojamiento como en un hotel. Sabemos que la tendencia es ir hacia la hotelización", comenta el experto.

Ventajas de invertir

Según la compañía de gestión de alquiler Masteos, las principales ventajas de este tipo de alquiler son:

1.-Mayor rentabilidad. El alquiler vacacional tiene más rendimiento porque el precio por noche suele ser más elevado que el alquiler de larga estancia.

2.-Pago asegurado en el alquiler. Como el huésped normalmente paga antes de llegar, te asegurarás de recibir el dinero previamente y así reducirás el riesgo de impago.

3.-Control del estado de la vivienda. Si tu temor es que te destrocen el piso, el alquiler vacacional puede ser una solución a tu inversión, ya que, al ser alquileres más cortos, es más fácil controlar el estado de la vivienda post-estancia. Aunque también es cierto que si confías en un profesional para la gestión del alquiler, esto no debería ocurrir porque sus expertos eligen perfiles muy concretos para evitar estos problemas.

4.-Cambiar de opinión. La ventaja de invertir en alquiler vacacional es que puedes probar durante un periodo de tiempo y, si no te interesa, volver a otro tipo de alquiler. También puedes elegir el periodo del alquiler, como por ejemplo, durante las vacaciones de verano y el resto del tiempo, alquilar a estudiantes en alquiler temporal. La flexibilidad es mucho más grande.

5.-Disfrutar de tu inversión. Esta misma flexibilidad a la hora de alquilar te permite disfrutar de tu piso cuando lo desees, solo deberás bloquear las fechas en las que quieres ir.

"Este verano ha sido bastante atípico, mientras que en agosto hemos colgado el cartel de completo, en julio no ha sido así y nos asustamos bastante porque tuvimos en julio una ocupación de un 50 o 60% y esto nunca había pasado, es la primera vez que nos pasa tanto a nosotros como a otros compañeros de la hostelería donde en otros años en cualquier restaurante de Marina d'Or tenías que hacer cola para comer y cenar y este año el mes de julio no pasaba eso, sino todo lo contrario, había mesas libres y el motivo aparte de que los bancos han subido bastante los tipos de interés ha sido las elecciones ya que tras la elecciones todo se llenó y tuvimos que poner el cartel de todo completo", apunta van Bogdan.

El cliente extranjero apuesta por España para pasar sus vacaciones e incluso para comprar un apartamento de cara a su jubilación y obtener rentabilidades con el alquiler. En esta zona de Marina d'Or los extranjeros que más solicitan alquileres vacacionales son franceses, alemanes y belgas atraídos por el buen clima, por los precios más baratos que en sus países de origen y buenos servicios.

La inversión inmobiliaria en alquiler vacacional es una fórmula explorada por cada vez más propietarios que ven este sistema como una alternativa de inversión frente a otros activos financieros. No en vano, la rentabilidad del alquiler vacacional supera en estos momentos a los rendimientos generados por los principales productos para el ahorro (depósitos a plazo, pagarés bancarios, etc.) o la inversión (bolsa o fondos).