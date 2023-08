Claves para mejorar las condiciones de tu hipoteca en plena subida de tipos

Con los precios al alza y la inflación actual, comprar una casa es cada vez una tarea más complicada, lo que se ve reflejado en la situación del mercado y, especialmente, en la tasa de emancipación de los jóvenes.

La edad media para adquirir una hipoteca en España ronda los 40 años, con un aporte medio de entrada de 41.000 euros, dependiendo de si se pide el préstamo con un solo comprador o en pareja, según las solicitudes de hipoteca recibidas en 2022 en gibobs, plataforma gratuita de asesoramiento hipotecario.

Los jóvenes no son los únicos que se enfrentan al encarecimiento de la financiación a la hora de pedir un préstamo hipotecario, y es que el contexto actual de tipos de interés elevados hace que la situación sea complicada para personas de cualquier edad. Y en paralelo, muchos de los que ya tienen firmada su hipoteca ven cómo su cuota ha incrementado en los últimos meses. De hecho, según nuestros datos, los españoles que solicitan una nueva hipoteca han pasado de destinar un 21% en enero de 2022 de sus ingresos a la hipoteca a un 25% en noviembre.

El Euríbor no da tregua a los hipotecados, actualmente supera el 4% y el Banco Central Europeo acaba de anunciar que el Euribor seguirá subiendo. Es por ello que, aquellas personas que firmaron en su momento una hipoteca de tipo variable están experimentando grandes aumentos en la cuota de su préstamo hipotecario.

¿Cómo saber si ha llegado el momento de renegociar la hipoteca?

Lo recomendable, según gibobs es plantearse mejorar tus condiciones actuales cuando el diferencial de tu hipoteca variable sea superior al Euríbor +0,89%. Con la subida del Euribor, el ahorro que podríamos llegar a conseguir cambiando tu hipoteca de banco es de más de 250 euros al mes.

"Desde gibobs creemos que hay cinco claves a tener en cuenta para conseguir las mejores condiciones con nuestra hipoteca".

1. Debemos conocer muy bien nuestra situación financiera.

Sin duda, comprar una casa es un momento muy importante en nuestras vidas, pero debemos estar seguros de que estamos en el momento óptimo para hacerlo. Tenemos que ser muy conscientes de nuestros ingresos, de nuestros gastos y de nuestra capacidad de ahorro. En caso de que nos acepten el préstamo, tendremos que hacer frente a un gasto recurrente los próximos 20-30 años.

Tradicionalmente, la adquisición de vivienda se ha hecho de manera conjunta, para así usarse los ahorros de dos personas y de cara a pedir el préstamo el banco tendría una valoración más positiva al contar con dos fuentes de ingresos. Esto debemos tenerlo muy claro, no nos será igual de sencillo que nos acepten la hipoteca si intentamos adquirirla de forma individual.

Del mismo modo, habrá que valorar cuánto capital inicial podemos o queremos aportar. Estudiar si queremos aportar más al principio y que la cuota sea un poco más baja, o por el contrario dar el mínimo que nos pida el banco para aceptar el préstamo, aunque esto pueda representar una prolongación del préstamo o una cuota mensual más elevada. Nuestra recomendación es aportar como mínimo el 20% del importe de compra de la casa, lo que te ayudará a que el banco de ofrezca las mejores condiciones y que por tanto pagues menos intereses.

2. Ser conscientes de la situación del mercado

No es lo mismo adquirir una casa de forma individual que en pareja, y de la misma forma, las condiciones que podíamos tener hace un año no son las mismas que ahora, y estas no serán iguales que las que tengamos en diciembre.

Tenemos que ser conscientes de la situación del mercado y el valor que la vivienda puede adquirir en los próximos meses y años así como de las condiciones actuales y futuras de la financiación. Es decir, lo barato o caro que está el dinero.

Nuestra recomendación es no firmar una hipoteca cuando la cuota de mi hipoteca supone más del 40% de mis ingresos después de restar otros gastos fijos.

Por otro lado, la hipoteca mixta se ha convertido en un nuevo tipo de hipoteca muy interesante

Los bancos han encarecido considerablemente sus ofertas a tipo fijo, por lo que el tipo mixto ha cobrado más protagonismo que nunca. Este producto nos permite pagar un tipo fijo razonable durante los primeros 5 - 10 años del préstamo, y posteriormente pasar a una hipoteca variable pero ya con un capital e interés amortizado menor que al comienzo del préstamo. Y siempre podemos volver a negociar nuestra hipoteca después de ese tramo inicial a tipo fijo para asegurar que es competitivo y no estamos pagando de más.

Esta opción también es muy interesante si te ha subido la cuota de la hipoteca y no quieres cambiar a un tipo fijo debido a los precios. Puedes asegurarte pagar menos los próximos años y no tener sobresaltos en tu hipoteca.

3. No tienes por qué firmar la hipoteca con tu banco de siempre

La mayoría de las personas, por desconocimiento o comodidad, solo valoran las opciones que les ofrece su banco de toda la vida. Sin embargo, es probable que haya otras entidades dispuestas a ofrecerte unas mejores condiciones, ya sea en cuanto a requisitos, tipos de interés, productos vinculados como seguros de vida, etc. Es importante que consultemos todas las opciones posibles para poder analizar detenidamente cual se ajusta mejor a nuestras necesidades y nos beneficia más.

La probabilidad de que tu propio banco sea el banco que mejores condiciones puede ofrecerte para la compra de tu casa es muy bajo. Por eso es cada vez mas importante recurrir a profesionales que conocen el mercado, los bancos que tu conoces y los que no.

4. Conoce las ayudas disponibles

Ya sea a nivel nacional, autonómico, o incluso de los propios bancos, hay varias ayudas disponibles en España para fomentar la compra de vivienda y afrontar así problemas como la falta de capital inicial. La aceptación de tu solicitud dependerá de tu edad, gastos, la vivienda que quieras adquirir, etc. pero es muy importante que estés al tanto de todas las ayudas disponibles en el momento de adquirir una casa, pues puede ahorrarte varias decenas de miles de euros.

5. Mejor contar con un asesor experto

Comprar una casa es un paso muy importante y una decisión financiera compleja que puede llegar a abrumarnos. Por eso, es importante contar con asesoramiento profesional, que pueda guiarte en todo el proceso y negociar por ti las mejores condiciones. Existen plataformas gratuitas, como gibobs, que trabajan de manera independiente con casi las principales entidades bancarias del país para garantizarte que encontrarán para ti la opción que más te beneficie teniendo en cuenta tu situación financiera. Además, contar con expertos del sector te ayudará a entender mejor todas las aristas de la compra de una vivienda, desde el tipo de hipoteca hasta las ayudas que haya disponibles en tu comunidad autónoma.

En el momento actual en el que sabemos que el BCE ha anunciado subida de tipos, sabemos que los bancos en breve volverán a revisar sus ofertas al alza. Es por eso por lo que lo ideal es que si te encuentras en la situación en la que estás pensando cambiar de hipoteca, ahora es el momento de hacerlo.

Hay entidades que están siendo muy competitivas en ofrecer productos de tipo fijo y mixto a pesar de la situación del mercado. Además, aunque estés esperando a la bajada del precio de la vivienda, te vas a ahorrar mucho más si firmas con un buen tipo de interés que con lo que podrían llegar a bajar los pisos de aquí a final de año.