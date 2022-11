Así se comportará la vivienda en 2023: precios estables y descenso de hipotecas y compraventas

Con moderación y contención. Así se comportará el mercado inmobiliario en 2023. Los precios de la vivienda frenarán su ritmo de subida hasta el 3% (aunque podrían bajar un 1% si la inflación sigue elevada), la compraventa se reducirá un 11% y se firmarán un 17% menos de hipotecas. Son las previsiones del portal inmobiliario pisos. com, que deja claro que no estamos ante una situación de "derrumbe". Habrá cambios, sí, pero no serán preocupantes.

"El próximo año será bueno para el sector aunque es cierto que hay muchas incertidumbre por el camino debido a la actual coyuntura económica", explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. El experto cita la inflación, el cambio de política monetaria del BCE o la futura Ley de Vivienda como principales amenazas para el sector.

En cuanto al comportamiento de los precios, el portal inmobiliario estima que se moverán en una horquilla de entre el 3% y -1%, dependiendo de cada mercado y del comportamiento del IPC. "Estaremos ante un escenario más moderado, pero no de grandes caídas". En Madrid y Barcelona, los dos grandes mercados por excelencia, no se esperan grandes oscilaciones de precio debido al equilibrio existente entre la oferta y la demanda. De cara al cierre de este año en curso, subirán un 4,5%,

En el capítulo de la compraventa de vivienda, los expertos pronostican un descenso de las operaciones del 11% en 2023, hasta el entorno de las 550.000. Los hogares españoles retrasarán sus decisiones de compra por la progresiva pérdida de poder adquisitivo.

"El objetivo es no elevar las tasas de esfuerzo a niveles difícilmente manejables, pero al menos irán de la mano de una oferta que también será más comedida en volumen", dice Font. El mercado despedirá 2022 con una aumento del 10% interanual de operaciones de compraventa, hasta las 620.000.

Menos hipotecas

Para la firma de hipotecas, la estimación es que bajen un 17% en 2023, hasta las 360.000. Los expertos creen que el descenso no es alarmante, ya que el mercado hipotecario ha firmado un año de récord y los ajustes no restan pujanza al sector.

"La banca va reenfocar su estrategia, dando más visibilidad dentro de su negocio a las hipotecas variables. Sin embargo, la escalada del euríbor retrae a los compradores, que preferirán esperar a que todo se calme y seguir ahorrando para reducir su exposición", dice Font. El 2022 cerrará con un aumento interanual del 4%, hasta cerca de los 435.000 préstamos.

El portal inmobiliario destaca el hecho de que se ha producido una mayor dispersión entre las hipotecas sobre viviendas firmadas y las operaciones de compraventas. Esto se explica porque cada vez hay más personas que compran una casa sin necesitar de solicitar un préstamo hipotecario.