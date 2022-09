Gobierno y banca mantienen reuniones para avanzar en el apoyo a familias con dificultades en pago de hipotecas

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo se está reuniendo estos días con el sector financiero para ver cómo seguir profundizando y avanzando en el apoyo a aquellas familias que puedan tener una dificultad en el pago de la hipoteca.

"Escucharemos todas las propuestas, atenderemos y analizaremos con mucho cuidado todas las ideas, porque estamos determinados a seguir apoyando a los ciudadanos de este país y afrontar de la mejor forma posible los retos que nos puedan venir de fuera", ha señalado la vicepresidenta primera en la sesión de control al Gobierno al Congreso de los Diputados.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado al Ejecutivo a impulsar alguna medida económica para ayudar a las familias con el pago de las hipotecas ante esta subida de tipos que viene a sumarse a la inflación. "Las hipotecas es lo que quita el sueño a millones de españoles", ha asegurado la diputada, quien ha advertido de que en muchos casos se están viendo subidas de unos 170 o 180 mensuales.

"Están teniendo subidas de unos 1.300 y 1.400 euros al año, que es lo que valen esos iPhones carísimos que ustedes se han puesto de acuerdo en que nos regalen a los diputados y desde Ciudadanos vamos a decir que no, porque es una auténtica vergüenza", ha reprochado la diputada.

Calviño ha recordado que en 2019 se cambió la Ley Hipotecaria para que aquellos que tienen una hipoteca tipo variable puedan cambiarla a tipo fijo gratuitamente si tienen una hipoteca de más de tres años, algo que ya ha hecho "un buen número de personas", según la vicepresidenta.

Además, ha señalado que se han dispuesto una serie de mecanismos acordados con el sector financiero para poder reestructurar esa deuda, para poder tener quitas e incluso para poder tener la dación en pago de la vivienda en aquellos ciudadanos que tienen una situación más vulnerable.

"En todo caso, seguiremos actuando para que tengan las mejores rentas posibles, porque éstas son las que les van a dar fuerza para poder enfrentarse a cualquier reto que tengamos por delante", ha remarcado la vicepresidenta.

Arrimadas plantea aprobar una deducción fiscal temporal

Arrimadas ha explicado durante la sesión de control su propuesta, que pasa por aprobar una deducción fiscal temporal y extraordinaria para compensar al menos una parte de esta subida que están sufriendo las viviendas y las hipotecas de vivienda habitual.

"No nos digan que no hay dinero, porque ustedes tienen hoy 22.000 millones de euros más de recaudación por la inflación y, además, son ustedes el Gobierno más caro de la historia, que no dejan de aumentar los cargos a dedo", ha criticado la diputada, tras instar al Ejecutivo a dejar de pagar "la única hipoteca que les preocupa, que es la que tienen con sus socios separatistas".

Además, la presidenta de Ciudadanos ha aprovechado su intervención para cargar contra la serie que prepara Moncloa y que protagonizará Pedro Sánchez. "Lo mismo nos lo encontramos como un galán protagonista", ha apuntado.