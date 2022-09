Aquila Capital compra 125.000 metros de suelo industrial en Andalucía

Aquila Capital crece en Andalucía. Green Logistics, su área de desarrollo destinada al negocio logístico, ha adquirido dos parcelas en el polígono El Aceitunero, ubicado en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla). Estas nuevas parcelas se unen a los proyectos que la compañía ya desarrolla en Madrid, además de en Málaga y Sevilla.

En la primera parcela de 96.886 m2 se desarrollará un almacén de unos 52.250 m2 llave en mano para una empresa importante del sector retail. La segunda parcela, de 32.283 m2, se destinará al desarrollo de un proyecto a riesgo multi-inquilino de unos 18.700 m2.

El suelo se encuentra en una ubicación excelente dentro del privilegiado entorno logístico de Dos Hermanas y su clúster principal que es el polígono La Isla. Situado en el municipio de Dos Hermanas, a tan sólo 25 kilómetros del centro de Sevilla, junto a la AP-4 y muy cercanas a la A-4. Cuenta, además, con accesos directos por carretera con las principales infraestructuras regionales y nacionales.

Estos dos nuevos proyectos de Green Logistics by Aquila Capital estarán diseñados siguiendo estándares de eficiencia energética y sostenibilidad y contarán con la certificación BREEAM mínimo Very Good. Según explica la firma, todos los proyectos de Green Logistics by Aquila Capital minimizan las emisiones de dióxido de carbono a través de la implementación de medidas de compensación de las mismas, certificaciones BREEAM para la construcción sostenible, así como la proyección de la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios.

"La adquisición de estas parcelas en Dos Hermanas significa un gran avance en la estrategia de expansión de Green Logistics by Aquila Capital en España. Estas dos nuevas adquisiciones, además de contribuir al desarrollo local y crear nuevos puestos de trabajo, muestran la constante búsqueda de posibles oportunidades de inversión por parte del grupo en la zona", expica Manuel Carrillo, Investment Manager de Green Logistics by Aquila Capital".