Vía Célere gana 26,5 millones hasta junio y entrega 693 viviendas

La promotora Vía Célere ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio de 26,5 millones, lo que supone un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta diferencia se debe a las menores entregas de viviendas, ya que hasta junio la compañía ha dado las llaves de 693 unidades, frente a las 835 del mismo periodo del pasado año.

Si bien, la promotora destaca que ha cumplido las previsiones para este primer semestre, con un ebitda ajustado que ascendió a 45 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior, junto a unos ingresos de 238,10 millones de euros, que recogen una caída del 21,9%.

Vía Célere continúa "apreciando una alta demanda de vivienda tras acordar la venta de 852 unidades, de las 835 registradas en el primer semestre de 2021, con un valor total de 249 millones de euros".

La compañía ya tiene una preventa del 95% de las viviendas que espera entregar en 2022, un 88% de las de 2023 y un 45% de las de 2024, proporcionando una gran visibilidad a sus flujos de caja futuros.

Vía Célere cuenta con 8.107 viviendas en producción dentro de su programa Build to Sell, desde la fase de diseño hasta la entrega, con 4.774 actualmente en construcción. Además, la compañía ha iniciado la construcción de 1.997 viviendas Build to Rent y espera finalizar las primeras unidades a finales de este año.

Desinversiones y deuda

Vía Célere también sigue ejecutando su estrategia de desinversión de terrenos no estratégicos, antes de lo previsto, habiendo completado con éxito ventas por valor de 29 millones de euros y otros 17 millones de euros que se espera cerrar en los próximos meses.

La promotora mantiene su prudente nivel de apalancamiento con 105 millones de euros de deuda neta ajustada, un 41% de reducción en el ejercicio anterior. El Gross Asset Value se ha situado en los 1.466 millones de euros, mientras que el Net Adjusted Loan to Value ha caído hasta el 7,2%. La compañía reportó un balance de caja de 366 millones de euros antes de dividendos, además de líneas de crédito no dispuestas.

"Estas cifras vuelven a reflejar nuestra capacidad para cumplir con la estrategia de crecimiento de la empresa y con las previsiones, lo que nos ayuda a seguir consolidándonos como un líder en toda la Península Ibérica. Seguimos en el camino de alcanzar las previsiones de márgenes y entregas para el año, partiendo de una posición de fortaleza y con una gran capacidad de adaptación y respuesta al volátil entorno macroeconómico", explica José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado de Vía Célere.

Programa de pagarés en el MARF

Vía Célere ha firmado la renovación de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por importe máximo de 100 millones de euros con plazos de emisión que se situarán entre los tres días y los dos años.

Se repite así la acción que Vía Célere llevó a cabo el año pasado, cuando fue la primera empresa en adherirse al MARF tras la pandemia, y mantener sus diversas fuentes de financiación.

Así, la posición de liquidez de la promotora se ve reforzada por las sólidas relaciones con los proveedores de financiación y un bono de 300 millones de euros a cinco años, con vencimiento en 2026, que fue el primer bono verde high yield emitido por una promotora residencial en la zona Euro.