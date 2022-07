Las casas poco eficientes podrían salir del mercado en los próximos años

La sostenibilidad en el inmobiliario es un factor clave. Las viviendas con baja calificación energética que no se rehabiliten ni mejoren su eficiencia podrían quedarse fuera del mercado del alquiler y de compraventa en los próximos años. Así lo manifestaron los expertos participantes en la jornada La oportunidad de los fondos Next Generation para la regeneración de viviendas, organizada por la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL).

Para evitar esta situación, los fondos Next Generation se presentan como una gran oportunidad para afrontar unas renovaciones del parque residencial español que son muy necesarias. "No va a haber otra ocasión en el tiempo en el que se conjuguen subvenciones directas tan importantes para esta materia, la oportunidad de acompañarlas con obras de conservación y accesibilidad, al tiempo que ha surgido un sector empresarial muy potente y un sector financiero que ve con muy buenos ojos ayudar a las comunidades de propietarios", expuso José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

La rehabilitación de viviendas ha venido para quedarse, tal y como indica Eduard Mendiluce, el CEO de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate. Las compañías que preside han lanzado EFFIC para ejercer como agente rehabilitador en el contexto de los fondos europeos. Mendiluce lamentó que exista todavía un "profundo desconocimiento" de los particulares sobre estos fondos, e hizo un llamamiento a las Administraciones Públicas para crear "un plan de comunicación potente, para transmitir el nivel inédito de subvención que hay y las enormes ventajas que van a obtener los propietarios y comunidades de vecinos".

Por su parte, la presidenta de Asprima, Carolina Roca, pone en valor el papel del sector promotor para mantener la rehabilitación de viviendas en el largo plazo. "Para que esta actividad pueda escalar y mantenerse como segmento estable en el tiempo, es imprescindible la implicación del sector promotor", señaló. La experta anima a las distintas Administraciones y al sector privado a agilizar las conversaciones y los procesos para aprovechar esta oportunidad, "porque los fondos europeos solo se reciben si se consumen".

Los beneficios

Los participantes en la jornada coinciden en que los fondos Next Generation abren un panorama "muy positivo" para quienes se pongan en marcha. "Con un esfuerzo relativamente pequeño por parte de propietarios y comunidades de vecinos, el retorno es muy grande. Van a lograr un ahorro energético muy importante, además del confort que esto les aporta", señaló García. Además, indicó que en poco más de un mes desde la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de viviendas de la Comunidad de Madrid ya se han recibido solicitudes por valor de 23 millones de los 58 disponibles. "Muestra que hay una gran demanda por acometer estas rehabilitaciones, más de lo que esperábamos en este punto", concluyó.

Además, del ahorro energético y económico que aportan estas mejoras, Mendiluce hizo referencia a la revalorización que estas renovaciones suponen para la vivienda.