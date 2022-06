La oferta de vivienda heredada supera los niveles prepandemia: ¿Vender o alquilar?

La oferta de viviendas heredadas está por encima de los niveles prepandemia. Así lo refleja el estudio Análisis de las viviendas heredadas en España, elaborado por Fotocasa Research. En 2022 la oferta disponible en el mercado de vivienda heredada supone el 14,6% del total, frente al 13,7% que representaba en 2019. Pero, ¿qué hacen los herederos, venden la vivienda o la alquilan?

Los herederos que deciden vender la vivienda alcanzan el 20,7% del total de vendedores de vivienda en 2022, frente al 17,6% del 2019. Mientras tanto, el número de herederos que ofertan vivienda en alquiler se mantiene estable respecto a antes de la pandemia y representan el 9% del total de arrendadores en 2022, frente al 9,3% del 2019.

El número de herederos que ofertan vivienda en alquiler representa el 9%

Desde Fotocasa apuntan que el desequilibrio o diferencia que existe entre los herederos que destinan la vivienda a la venta y quienes deciden ponerla en alquiler está entre los aspectos más llamativos del informe. "La gran cantidad de impuestos, la necesidad de liquidez en un contexto de inflación y de incertidumbre económica, sumado a las preocupaciones que se presentan a la hora de alquilar una vivienda, hacen que los propietarios se desmotiven y elijan el mercado de la venta", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, quién añade que "si la administración contase con programas específicos de asesoramiento o ayuda a los que los ciudadanos pudiesen recurrir en estas situaciones, seguramente se sentirían más arropados y se conseguiría aumentar el parque de oferta en alquiler".

Los motivos para vender

La necesidad de vender por motivos personales es el principal aspecto que destacan los herederos (36,2%), seguido del hecho de no tener problemas con el pago del alquiler (19,6%), mientras que el 17,7% no quiere que los inquilinos estropeen la vivienda. En este sentido, existe una mayor proporción de herederos que venden la casa por no poder asumir los costes en comparación con los vendedores en general (10,9%). Asimismo, los vendedores herederos señalan las malas experiencias con antiguos inquilinos (15,1%), motivo que ha aumentado significativamente en los últimos años, ya que en 2019 el porcentaje solo se situaba en el 5,4%.

¿Y por qué alquilar en lugar de vender? En este caso, los herederos arrendadores entre los principales motivos indican que es una fuente de ingresos (50,1%), que prefieren que esté ocupada (49,7%) y la rentabilidad que ofrece el alquiler (38,4%). Sin embargo, el principal freno a la hora de alquilar es la desconfianza sobre los posibles inquilinos (42,8%), seguido de la disponibilidad de tiempo para enseñar la vivienda (16,2%), la elevada cantidad de ofertas (16,1%) y la ubicación (13,3%).