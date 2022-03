AVE aplaude la gigafactoría de Volkswagen pero critica falta de implicación en la Copa América

La junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha dado una de cal y otra de arena a la Administración autonómica ante los últimos anuncios empresariales vinculados a Comunidad Valenciana. Así, se ha congratulado por el anuncio de Volkswagen de instalar en Sagunto su factoría de baterías eléctricas en España, pero a la vez se ha mostrado crítico con que la próxima edición de la Copa América de vela no se celebre en Valencia.

Así, en el caso de la futura fábrica de baterías para vehículos eléctricos ha valorado "su impacto para la economía de la Comunitat Valenciana en general y de la industria del sector del automóvil en particular". En su comunicado, el organismo que presidente Vicente Boluda felicita "a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Sagunto por su implicación en la consecución de un hito tan relevante para la economía y la sociedad de la Comunitat Valenciana", aunque en esa nota cifra en 7.000 millones la inversión, cuando esa cifra incluye también las previstas en las otras plantas del grupo en España.

En su comunicado, la junta de la asociación que aglutina a más de 130 grandes empresarios señala que "ante las noticias publicadas en diversos medios de comunicación acerca de que la 37ª edición de la America's Cup no se celebrará en València y que finalmente recaería en Barcelona, decisión confirmada ya por miembros del Gobierno catalán, la Junta Directiva de AVE lamenta profundamente que el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana no se hayan implicado lo suficiente para conseguirlo, pese al apoyo mostrado por la sociedad civil en general y el mundo empresarial en particular".

AVE no explica en que se traducía dicho apoyo, ya que la posición pública del Gobierno valenciano era que apoyaría el evento deportivo si había suficientes patrocinadores privados.

Según AVE, "se están dejando escapar demasiadas oportunidades" y asegura que es conocedora de un proyecto financiero que finalmente ha escogido Málaga en lugar de la autonomía, así como ha ocurrido con firmas tecnológicas.

Paro de transportistas

Los empresarios valencianos además se han mostrado muy críticos con el Gobierno central por la huelga del transporte. "España no puede permitirse ni un día más de paro de los transportistas, porque amenaza la recuperación económica y del empleo, además de constituir un serio riesgo de desabastecimiento tras más de dos semanas de protestas. Los indicadores económicos que vienen son muy negativos y la situación va a empeorar", aseguran.

"Consideramos que la reforma que suprimió las penas de cárcel para quien coaccionara a otro para hacer una huelga fue un error", señala el comunicado. "El Gobierno no puede ponerse de perfil, sino que debe negociar con los transportistas y adoptar medidas de carácter urgente e inmediatas orientadas a que el paro no siga adelante y se garantice la cadena de suministro, de manera que las empresas puedan atender a sus clientes con normalidad".