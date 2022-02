Adiós al pasaporte Covid en Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana, una de las últimas autonomías que aún mantenía en vigor la obligatoriedad de presentar el pasaporte Covid para acceder a los locales de hostelería y ciertos negocios, dejará de aplicar esta medida desde esta medianoche.

La Generalitat Valenciana ya no exigirá el pasaporte Covid para acceder a los establecimientos como hasta ahora, con la excepción de las residencias y los centros sociales para proteger a la población más vulnerable. la limitación de diez comensales máximo por mesa, y la separación de metro y medio entre las mesas de los locales de hostelería.

También se pone fin a la limitación de diez comensales máximo por mesa fijada en bares y restaurantes, y la separación de metro y medio entre las mesas de los locales de hostelería.

El Gobierno valenciano suprime las principales restricciones vigentes, excepto el uso de la mascarilla en interiores y cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, además de la prohibición de fumar en terrazas.

90.000 vacunados más

Pese a las críticas por la exigencia de este documento que no pese a su implantación no frenó las cifras de contagio de la sexta ola, el presidente valenciano Ximo Puig defendió que el pasaporte Covid haya propiciado que se pongan las dosis 91.000 personas que no habían sido vacunadas por la obligatoriedad de este documento.

Además, ha recordado que la Comunidad Valenciana se encuentra por encima de la media española en todos los grupos de edad, y casi 10 puntos por encima en vacunación pediátrica, y ha especificado que el 96,6% de las personas mayores de 60 años y el 94,5% de las mayores de 70 ya tienen la dosis de refuerzo.