El regulador estadounidense recibe "inquietantes" documentos de Boeing sobre la crisis del 737 Max

Un nuevo conjunto de mensajes entre los empleados de Boeing sobre el 737 Max pinta una "imagen muy inquietante" acerca de las preocupaciones sobre el avión, según fuentes de un comité de la Cámara de Representantes de EEUU a la agencia Bloomberg. Los documentos en cuestión fueron entregados a la Administración Federal de Aviación (FAA, de sus siglas en inglés) estadounidense el lunes, dijo la agencia en un comunicado. La revelación se produjo el mismo día en que Boeing destituyó a su consejero delegado por la crisis del Max.

Algunos de esos mensajes fueron escritos por el mismo piloto de Boeing cuyas comunicaciones de 2016 se revelaron en octubre y que fueron cuestionadas duramente por los políticos, según una persona familiarizada con su contenido que no estaba autorizada para hablar del tema.

Las comunicaciones no se han difundido públicamente. El personal del Comité de Infraestructura y Transporte todavía está revisando los mensajes y no proporcionó detalles específicos sobre su contenido. "Pero al igual que otros datos previamente divulgados por Boeing, los registros parecen apuntar a una imagen muy inquietante sobre las preocupaciones expresadas por los empleados de Boeing acerca del compromiso de la compañía con la seguridad y los esfuerzos de algunos empleados para garantizar que los reguladores u otras partes no desviaran los planes de producción de Boeing", dijo un asistente del comité en un comunicado.

Boeing remitió los correos electrónicos a la FAA y al Congreso "como parte de nuestro compromiso de transparencia con nuestros reguladores y los comités de supervisión", dijo la compañía en un comunicado. "Al igual que con los documentos anteriores a los que hace referencia el comité, el tono y el contenido de algunas de estas comunicaciones no reflejan la compañía que somos y necesitamos ser", dijo la compañía. Boeing ha introducido cambios para mejorar la seguridad, dijo.

La crisis del 737 Max se produjo precisamente después de que dos aviones se estrellaran por culpa de fallos en un programa que controlaba la inclinación del morro del avión. Ese programa fue introducido por la empresa al no poder cambiar la posición de sus motores en el rediseño del antiguo 737, lo que desestabilizaba a la nave en algunos momentos del vuelo. Sin embargo, Boeing no advirtió con detalle a los reguladores de este defecto ni entrenó adecuadamente a sus pilotos para poder reaccionar si algo fallaba en el programa, lo que resultó en los dos accidentes mortales, en Indonesia y Etiopía.

Esta es la segunda vez que Boeing ha retrasado la entrega de mensajes delicados a la FAA relacionados con los problemas del 737 Max, que dejó de volar en marzo. El episodio anterior provocó una amonestación de la agencia y propició crecientes tensiones entre el regulador y el fabricante de aviones.

Larga lista de problemas

El nuevo incidente se suma a los problemas que tendrá que abordar David Calhoun, el presidente de Boeing, que asumirá el cargo de responsable ejecutivo el próximo mes tras la destitución de Dennis Muilenburg el lunes. Un comunicado de la junta citó el deterioro de las relaciones con la FAA al justificar la medida.

La gestión de Boeing del segundo conjunto de mensajes molestó a la agencia. Boeing dijo a la FAA en los últimos días que los mensajes existían, pero inicialmente no los proporcionó ni divulgó su contenido, dijo la persona. En octubre, Boeing puso a disposición de la FAA diversos SMS y correos electrónicos de un piloto de alto rango que en 2016 expresó sus dudas sobre el software implicado en dos accidentes mortales del Max.

Boeing tenía conocimiento de esos mensajes desde principios de año y los entregó al Departamento de Justicia en febrero. No los entregó inmediatamente a la FAA debido a la investigación penal en curso sobre el proceso de aprobación del avión, según informó Bloomberg en ese momento.

La demora indignó a la FAA, que se encarga de supervisar a Boeing. Uno de los principios clave de la agencia es que las entidades que regula deben revelar problemas de seguridad o posibles incumplimiento de regulaciones. En algunas circunstancias, no informar a la agencia de tal problema puede considerarse una infracción legal. "La FAA cree que el contenido del documento es preocupante", dijo la agencia en un comunicado. "Asimismo, la FAA considera decepcionante que Boeing no haya proporcionado este documento inmediatamente después de su descubrimiento".

Mark Forkner, el entonces piloto técnico jefe de Boeing para el 737, y otro piloto técnico del 737, Patrik Gustavsson, intercambiaron los mensajes instantáneos de noviembre de 2016 que se divulgaron en octubre, a los que tuvo acceso Bloomberg.

Forkner expresó su preocupación de que no se estaba vigilando la función de control de vuelo que acabó implicada en los accidentes y dijo que podría haber proporcionado información equivocada a la FAA al respecto sin saberlo. En varios correos enviados a la agencia, dijo que estaban intentando convencer a los reguladores del resto de países para que aceptaran el entrenamiento sugerido por la empresa sin investigarlo.

Un abogado de Forkner, David Gerger, dijo que los problemas a los que se referían los mensajes eran el resultado de un software de simulación irregular y no de problemas con el avión en sí. Forkner creía que el avión era seguro y no engañó a la FAA, dijo Gerger.