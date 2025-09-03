El Gobierno responde a Ryanair: "España no se someterá a decisiones arbitrarias de una compañía"

El Gobierno ha salido al paso de la nueva oleada de recortes de Ryanair en España, que dejará de operar en Santiago, Vigo y Tenerife Norte y reducirá un millón de plazas en su oferta de invierno. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió este martes la posición del Ejecutivo y de Aena frente a la aerolínea irlandesa, que ha condicionado inversiones en el país a la congelación de las tasas aeroportuarias.

Hereu subrayó que España es "una gran potencia turística" gracias a su conectividad aérea y a la calidad de la red gestionada por Aena, que concentra más del 80% de las llegadas de turistas internacionales. "Este activo se tiene que seguir manteniendo, y esto significa unas tasas racionales, que han sido congeladas durante años y que Aena necesita para seguir manteniendo la calidad de la infraestructura aeroportuaria", afirmó este miércoles en el marco del Encuentro Ametic de la Economía Digital y las Telecomunicaciones en Santander.

El ministro defendió la necesidad de mantener un marco tarifario estable y aseguró que la política del Gobierno es compatible con "el diálogo con todos los operadores, también con esta compañía", en referencia a Ryanair. No obstante, fue tajante al remarcar que "España no se someterá a las decisiones arbitrarias de una compañía" y que el Ejecutivo trabajará para diversificar operadores y suplir la pérdida de conectividad en los aeropuertos afectados.

Ryanair, que acusa al gestor aeroportuario de mantener un "monopolio" que concentra el 85% de su tráfico en diez aeropuertos, anunció que desviará sus aviones hacia países donde "se apuesta por aeropuertos eficientes y tasas competitivas", como Italia, Marruecos, Croacia, Suecia o Hungría. Su consejero delegado, Eddie Wilson, ha cargado contra la subida del 6,5% prevista para 2026 y ha advertido de que las inversiones de 2.300 millones de euros que proponía en España se trasladarán a otros mercados.

Hereu, por su parte, insistió en que el interés principal es "visitar España y sus ciudades, no la compañía con la que se vuela". Añadió que el Ejecutivo protegerá la "España en red", el sistema aeroportuario que garantiza la conectividad de todo el territorio, y recordó que los objetivos de política turística incluyen "desconcentrar, desestacionalizar, diversificar y digitalizar" la oferta.

Preguntado por la reunión urgente que ha solicitado la vicepresidenta Yolanda Díaz con Ryanair, Hereu confirmó que su ministerio participará en las conversaciones, aunque será Transportes quien las lidere. "Mantendremos siempre el diálogo con las compañías, pero desde el respeto y desde la defensa del interés general", concluyó.

El repliegue de Ryanair deja en el aire 36 conexiones entre la Península y Canarias y supone una reducción del 41% de las plazas en aeropuertos regionales, además de recortes en Santander, Zaragoza, Asturias o Vitoria. En paralelo, la aerolínea refirzará su actividad en enclaves turísticos de alta demanda como Málaga y Alicante, mientras critica la falta de incentivos para los aeródromos de menor tamaño.

En su intervención en el cierre de los cursos de Ametic, Hereu también se ha referido implícitamente a Ryanair al indicar que "si alguien no viene a Santander, ellos se lo pierden", al tiempo que ha destacado la fortaleza y diversidad de las comunicaciones aéreas del país.

El ministro ha indicado que "la necesidad es el germen de mucha innovación", para recordar que, hasta el pasado julio, España había recibido 55 millones de visitantes internacionales, un incremento del 4,1% interanual. Estos aportaron 76.000 millones en ingresos a la economía del país, un 7,7% más, una vez que Hereu ha remarcado que le interesa "más el gasto en destino que el número de visitantes".

También el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha cuestionado la decisión de Ryanair en rueda de prensa, apuntando que "España no puede vivir con el chantaje permanente de una compañía que explota de manera indigna a los trabajadores, que niega los derechos de libertad sindical y que no quiere pagar las tarifas que paga todo el mundo y que ni siquiera respeta las resoluciones de los tribunales y el Gobierno."