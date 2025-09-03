Ryanair se va de los aeropuertos de Santiago, Vigo y Tenerife Norte, y recorta un millón de plazas en España

La aerolínea irlandesa Ryanair ejecutará un nuevo recorte de plazas en España este invierno en medio de su guerra abierta con Aena por la subida de tasas aeroportuarias en un 6,5% para el próximo año. La compañía retirará sus aviones de los aeropuertos de Santiago, Vigo y Tenerife Norte, y reducirá su oferta en otro millón de plazas durante la temporada de invierno, afectando a aeropuertos como Santander, Zaragoza, Asturias o Vitoria.

La compañía cifra en 600.000 las plazas que retira en los aeropuertos regionales, un 41% del total que ofertaba hasta ahora; y otras 400.000 plazas en las Islas Canarias, el equivalente a 36 las conexiones canceladas entre la Península y el archipiélago. La decisión contempla la retirada de los dos aviones basados en Santiago de Compostela, y la suspensión de todos los vuelos a Vigo a partir del 1 de enero, y a Tenerife Norte a partir de octubre.

Asimismo, reducirá su capacidad en otros cuatro aeródromos medianos: Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%). Este repliegue se suma al ejecutado el año pasado, cuando salió de los aeropuertos de Valladolid y Jerez —donde continuarán sin operar— y retiró un total de 800.000 asientos al rebajar sus vuelos en Asturias, Santander, Zaragoza o Vigo, entre otros.

La compañía asegura "haber intentado todo" para que Aena refuerce su apuesta por los aeropuertos regionales, llegando a proponer que Ryanair base 33 aviones adicionales en España, una inversión que cifra en 2.300 millones de euros; 87 millones de pasajeros y abrir nuevas bases regionales en Gran Canaria, Fuerteventura, Menorca o Santander; y 1.000 nuevos puestos de trabajo. "Pero para todo esto, el Gobierno ha de congelar las tasas de Aena, como hasta ahora; hacer competitivos estos regionales; o dejar de imponer multas contrarias a la legislación europea como el equipaje de cabina".

En el mismo mensaje, Ryanair confirma que los aviones hasta ahora operados en España serán desviados a "países que apuestan más por aeropuertos eficientes que desean desarrollar el tráfico, en particular los de Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría".