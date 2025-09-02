El Hotel Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton, abre sus puertas este martes 2 de septiembre

El Hotel Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton ha abierto este martes, 2 de septiembre, sus puertas tras la restauración de un monumento emblemático: el Palacio de Godoy, construido en 1563 como residencia de Francisco de Godoy, fundador de Lima y lugarteniente de Francisco Pizarro. La narrativa del hotel se inspira en el Tornaviaje cultural del viaje de ida y vuelta de los extremeños en la América del S.XVI.

El proyecto, desarrollado por SCIPION Real Estate, supone una inversión de más de 14 millones de euros y ha creado 60 puestos de trabajo. Con 73 habitaciones, el nuevo establecimiento goza de una ubicación privilegiada en la Plaza de Santiago, a pocos pasos de la Plaza Mayor de la ciudad. El establecimiento está gestionado por Panoram Hotel Management, compañía de referencia en gestión hotelera multimarca en España.

El promotor del proyecto, Fernando Palazuelo, destacó la importancia de llevar el establecimiento Curio Collection by Hilton a Cáceres bajo la gestión de Panoram Hotel Management. «Esto supondrá un punto de inflexión para la ciudad, ya que promoverá el turismo de lujo a través de esta joya patrimonial, un antiguo palacio ahora transformado en un hotel con encanto, donde Extremadura y Perú se unen bajo la figura de Francisco Godoy».

Guillermo Pérez Palacios, CEO de Panoram Hotel Management, declaró: «Estamos muy ilusionados con la gestión del hotel Palacio de Godoy, Curio Collection by Hilton. Agradecemos la confianza que SCIPION deposita en nuestro trabajo y en nuestro equipo para gestionar este hotel tan especial. Este nuevo paso es muy importante en la historia de Panoram Hotel Management, ya que nos permitirá seguir avanzando en nuestra estrategia de expansión en España al sumar a nuestro porfolio el primer establecimiento en la región de Extremadura, una tierra que aúna historia y cultura hispana».

La arquitectura es obra de BSV Arquitectos, mientras que los jardines han sido diseñados por Álvaro de la Rosa, con la particularidad de que se riegan de forma natural con agua que brota de la roca del subsuelo de Cáceres. El paisajismo combina plantas autóctonas con especies americanas, evocando los jardines de Lima de los siglos XVI y XVII.

El hotel cuenta con grandes salones en la zona noble del palacio para leer o conversar; el Bar Virú evoca las casas hacienda peruanas, dando al jardín; un rooftop bar con vistas al casco antiguo y al campo de Extremadura; un spa; y la excepcional cocina de autor de Mamay Aldana, lo que lo convierte en un destino verdaderamente único.

Así, de la mano de Antonio Manuel Céspedes Rodríguez, reputado chef después de sus etapas con Martín Berasategui y en el restaurante Etxeko del hotel Bless de Ibiza - reconocido con una estrella Michelin -, Mamay Aldana pretende ser un homenaje a todas las madres, trasladando en sus platos la historia y tradición extremeña. No en vano, parte del terreno que ocupa hoy el hotel sirvió de maternidad infantil. Y para dignificar los fogones femeninos y el mestizaje, desde este restaurante se mira de forma especial a la madre de Francisco Godoy, María de Aldana. Los fogones han sido históricamente los lugares donde se han mantenido las tradiciones y donde en la conquista de América se produjo el mestizaje. Este espacio único sumerge en la cultura y gastronomía de sus cinco siglos de historia.

Esta apertura marca la llegada a Cáceres de la marca lifestyle Curio Collection by Hilton, una cartera de propiedades únicas que ofrecen a los huéspedes un diseño distintivo, una auténtica cocina local y experiencias selectas. Ubicada en un palacio del siglo XVI con vistas panorámicas, la propiedad cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad y comodidad, con el objetivo de ofrecer a los huéspedes una experiencia excepcional.

Cáceres es un cruce de culturas debido a su historia de convivencia entre las tradiciones judía, musulmana y cristiana. Declarada en 1986 Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mantiene uno de los casos históricos mejor conservados no sólo de Extremadura, sino de España. Sus calles empedradas, sus conservados edificios, la cuidada ambientación son aspectos fundamentales en la elección de Cáceres como telón de fondo de numerosos filmes de carácter histórico.

Joaquín Arimón, director general del Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton, comenta: «Estamos encantados de abrir las puertas del Palacio de Godoy Cáceres. Se trata de un edificio verdaderamente extraordinario que ha sido restaurado minuciosamente y estamos seguros de que los huéspedes quedarán maravillados por sus elegantes interiores y sus relajantes espacios al aire libre. El Palacio de Godoy Cáceres también será ideal para los viajeros exigentes que buscan hoteles únicos en lugares menos conocidos. Con una rica cultura y una arquitectura histórica, el casco antiguo de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el lugar perfecto para nuestra última propiedad Curio Collection by Hilton, y estamos deseando dar la bienvenida a los huéspedes al hotel».