Manuel Bernar (arquitecto Hotel Palacio Godoy): "El hotel rehabilita una zona de Cáceres que estaba muy deteriorada, ahora es una zona en auge"

El arquitecto Manuel Bernar ha sido el encargado de dirigir una de las obras turísticas más emblemáticas de Cáceres, la rehabilitación del Palacio Godoy del siglo XVI para convertirlo en un hotel de 5 estrellas, el tercero con el que cuenta la ciudad monumental. Con más de 40 años de experiencia, desde su estudio, Bernar/Sainz de Vicuña Arquitectos (B/SV), han salido proyectos como el hotel Heritage y el Príncipe Pío, de Madrid, y el hotel Palacio de Solecio de Málaga. Cuenta elEconomista que "ha disfrutado mucho" y que se siente "muy orgulloso de lo conseguido.

¿Cómo ha sido el proceso de rehabilitación?

Ha sido un proyecto muy bonito, ha sido también muy complicado porque aunque el palacio estaba en buen estado, hace años tuvo unas obras de rehabilitación que nos hemos encontrado y aunque no lo teníamos previsto había solucionarlo. En la parte antigua, el aula de señoritas, como se le llama, estaba mal construida, y varios edificios vecinos se construyeron apoyados en este, por lo que hemos hecho una actuación muy cuidadosa para que no sufrieran los vecinos.

Por otro lado, en la zona del aula mentor, hemos tenido que bajar el sótano con un edificio existente protegido, por lo que para rehabilitarlo hemos tenido que recalzarlo.

Han sido tres zonas con obras diferentes en el palacio en sí. Como en el claustro, donde la actuación ha sido muy cuidadosa porque tenía obras adicionales de más de 80 años y que nos han sorprendido.

¿Qué es lo que más destaca del proyecto?

El claustro es muy bonito, y los cuartos adjuntos que son espacios de doble altura abovedados que también se habían manipulado para hacer entreplantas, por lo que lo hemos limpiado de todas las actuaciones para recuperar los espacios originales.

¿Qué actuación ha sido la más difícil?

Lo más complicado sin duda ha sido demoler el edificio de señoritas y construirlo de nuevo sin que afectara a las estructuras colindantes que estaban apoyadas en él.

¿El visitante apreciará la parte original de la restaurada?

Por su supuesto, lo que hemos hecho nuevo lo manifestamos, y no sólo la recuperación de los espacios originales, sino también todo lo que se ha hecho nuevo se manifiesta. En el proyecto no hemos pretendido buscar una solución mimética, queremos que se observe lo original y lo nuevo.

La parte nueva ha quedado muy bien, tiene un estilo clásico pero con el interpretación contemporánea, acorde con nuestro tiempo, es lo importante. No agrede al palacio y queda elegante.

¿Qué valor tiene el palacio y que aportará a Cáceres?

Rehabilita una zona muy deteriorada, el casco antiguo es una maravilla, pero sus alrededores estaban bastante degradados, de entrada ya hay vecinos arreglando sus edificios y será una zona en auge muy importante.

¿Cómo es el estilo de este palacio?

El palacio tiene un claustro renacentista y una fachada muy clásica, en algún momento debía estar revocada de cal, pero al quitar la cal, se ha mantenido en los recercados, como en la ventana de la esquina, que es un ejemplo de arquitectura de final del Renacimiento y principios del Barroco.

En la parte nueva hemos mantenido la sobriedad de la fachada, utilizando materiales tradicionales del palacio, es muy clásica pero muy minimalista.

¿Qué es lo que más sorprenderá?

La entrada, la esquina, el claustro, entrar y encontrar un claustro del XVI, hace al visitante revivir lo que era Cáceres en aquella época. Pero a su vez es una parte muy viva que invita al turista a disfrutar del espacio y no verlo solo como un monumento. Es un proyecto que he disfrutado mucho y me siento muy orgulloso de lo conseguido.