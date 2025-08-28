Iberdrola supera los 1.300 puntos de recarga de vehículos operativos en Andalucía

Iberdrola ha alcanzado los 1.328 puntos de recarga operativos en Andalucía, y suma ya 2.600 rápidos y ultrarrápidos en toda España, tanto en su red propiacomo en la de Iberdrola | bp pulse. En total, supera los 9.600 puntos de recarga enel país, consolidando así su liderazgo como la mayor red de recarga pública tanto en la comunidad como a nivel nacional. De esos más de 1.300 puntos, 361 se ubican en la provincia de Málaga, 244 en Sevilla y 209 en Granada.

Todos los puntos de recarga de la compañía cuentan con energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOs).

Cobertura

La compañía asegura que su red andaluza permite recorrer "tanto carreteras primarias como secundarias y entornos urbanos o rurales, con estaciones rápidas y ultrarrápidas que en menos de quince minutos pueden recargar hasta un 80% la batería, siempre que el modelo de vehículo lo permita".

El plan de movilidad de Iberdrola, en marcha desde 2016, tiene como objetivo facilitar la recarga en todos los ámbitos: pública, residencial, empresas y aparcamientos. En Andalucía, la compañía ha llevado esta infraestructura tanto a grandes ciudades como a municipios más pequeños, de manera que los usuarios de vehículo eléctrico puedan recorrer la comunidad con plena seguridad y sindificultad.

Información

Para facilitar la accesibilidad, Iberdrola pone a disposición de los conductores su aplicación de movilidad, la más valorada del sector, que permite localizar los puntos cercanos, conocer su estado en tiempo real, reservar, pagar con tarjeta bancaria, RFID o cualquier tarjeta registrada en la app, consultar el histórico deconsumos o establecer rutas óptimas en los viajes.

Además, ofrece notificaciones del fin de la recarga y acceso a una comunidad de usuarios con información útil y novedades del sector.

En su despliegue de soluciones de movilidad eléctrica en Andalucía, la compañía eléctrica ofrece acuerdos con administraciones, instituciones y empresas, ofreciendo además soluciones a medida como el suministro de energía verde a través de PPAs, autoconsumo, bombas de calor o la electrificación de procesos industriales.