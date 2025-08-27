Avangrid (Iberdrola) invierte 105 millones de euros en una subestación eléctrica en Nueva York

Avangrid, la energética de Iberdrola en Estados Unidos, anunció a través de su empresa New York State Electric & Gas (NYSEG) la inversión de 122 millones de dólares (unos 105 millones de euros) para la reconstrucción de una subestación eléctrica en Dansville, en el estado de Nueva York.

Esta partida forma parte de los 20.000 millones de dólares en inversiones prometidos por Ignacio Sánchez Galán en el país para los próximos cinco años, y contribuirá a la modernización y la resiliencia de la red norteamericana.

La futura subestación Meyer mejorará la capacidad energética de aproximadamente 6.740 clientes en la localidad de Dansville, así como a y las comunidades aledañas a través de sus líneas de distribución.

"Nuestra inversión en la modernización de la subestación Meyer de Dansville es un claro ejemplo del compromiso de Avangrid con la construcción de un futuro energético más inteligente, más sólido y resiliente para todos los neoyorquinos", declaró el director ejecutivo de Avangrid, José Antonio Miranda. "Al continuar con la ejecución de nuestro plan de modernización de la red de 20.000 millones, no solo estamos modernizando la infraestructura eléctrica, sino que también apoyamos el crecimiento de la comunidad y nos preparamos para las demandas económicas y energéticas del futuro", añadió.

Las obras ya comenzadas y divididas en dos fases, incluyen la reconstrucción completa de la subestación y el reemplazo de un transformador y la adición de varios más, y se prevé que culminen en 2029.

"Esta es exactamente la clase de inversión que comunidades como Dansville necesitan", dijo la senadora estatal de Nueva York, Pamela Helming. "Mejorar nuestra red eléctrica no se trata solo de confiabilidad. Se trata de apoyar a las familias locales, las pequeñas empresas y el crecimiento futuro de nuestras comunidades. Estas mejoras eran necesarias desde hace mucho tiempo. Si el gobernador está realmente comprometido con satisfacer la demanda y expandir la vivienda, necesitamos impulsar más proyectos como este", consideró.

En 2024, NYSEG realizó inversiones por casi 880 millones de dólares en proyectos que beneficiarán a aproximadamente un millón de clientes en el estado.

Por su parte, Avangrid tiene oficinas en Connecticut, Nueva York, Massachusetts, Maine y Oregón, y opera en 23 estados del país con aproximadamente 47.000 millones de dólares en activos. Maneja dos líneas de negocio principales: redes y energía. A través de su negocio de redes, Avangrid posee y opera ocho servicios públicos de electricidad y gas natural, que atienden a más de 3,3 millones de clientes en Nueva York y Nueva Inglaterra. A través de su negocio de generación de energía, Avangrid posee y opera 80 instalaciones de generación de energía en Estados Unidos que producen 10,5 gigavatios (GW) de energía para más de 3,1 millones de clientes.