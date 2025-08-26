Alimerka e Iberdrola se alían en Castilla y León para la instalación de 15 puntos de recarga para vehículos eléctricos

La cadena de supermercados, Alimerka, e Iberdrola han llegado a un acuerdo para la instalación de puntos de recarga de diferentes potencias para vehículos eléctricos en las tres comunidades autónomas donde actualmente el grupo de distribución cuenta con supermercados: Castilla y León, Asturias y Galicia. Una iniciativa que pone de manifiesto el compromiso de ambas compañías con la movilidad sostenible.

El proyecto prevé la instalación de 238 cargadores ultrarrápidos, ubicados en los aparcamientos de 59 supermercados de la compañía (42 en Asturias, 15 en Castilla y León y 2 en Lugo). Los puntos de recarga contarán con diferentes potencias, para adecuarse a las distintas necesidades de los usuarios. Así, los clientes de Alimerka podrán recargar desde 100 kilómetros en solo tres minutos o permanecer hasta 45 minutos en el punto de recarga, para aquellas personas que quieran reponer completamente su vehículo mientras realizan sus compras. Para abastecerlos se utilizará energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con certificado de garantía de origen (GdOs), lo que refuerza la independencia a los combustibles fósiles y, por lo tanto, reduce significativamente el impacto en el entorno.

Mediante este acuerdo, Alimerka avanza en su apuesta por la sostenibilidad integral en el desarrollo de su actividad y la reducción de la huella de carbono, contribuyendo a la promoción del coche eléctrico en su red de supermercados y ofreciendo a sus clientes un servicio práctico que redunda en la mejora de su experiencia de compra. Por su parte, Iberdrola continúa acelerando su estrategia de transición de la movilidad hacia un sistema libre de emisiones y su plan de movilidad sostenible. Pionero en ponerse en marcha en 2016, prevé la instalación de 100.000 cargadores eléctricos hasta 2025 en hogares, empresas y en vía pública. Para ello, su diseño de infraestructura pública se desarrolla tanto en autovías y corredores como en ciudades y pequeñas poblaciones con el objetivo de contar con, al menos, una estación de recarga rápida cada menos de 50 kilómetros.

Los puntos de recarga de alta potencia serán desarrollados y operados por Iberdrola | bp pulse, alianza estratégica 50-50 entre ambas compañías y que actualmente es líder en infraestructura de recarga pública ultrarrápida en España y Portugal, donde ya cuentan con más de 1.400 puntos operativos. La compañía mantiene su apuesta por acercar la movilidad eléctrica a todas las personas, desarrollando una red de recarga ultrarrápida que permita a los usuarios desplazarse con total confianza, tanto en sus trayectos diarios como en viajes de larga distancia.

"Para Alimerka, esta iniciativa supone un paso más en nuestro compromiso con la movilidad sostenible y con nuestros clientes, ya que mediante este acuerdo vamos a poder disponer de muchos más puntos de recarga para vehículos eléctricos en nuestros supermercados, ofreciendo un servicio muy práctico y mejorando así su experiencia de compra", afirma Paula Díaz-Caneja Gutiérrez, responsable de Medio ambiente de Alimerka.

"Este acuerdo refuerza la estrategia de movilidad eléctrica de Iberdrola y evidencia la necesidad de colaboración de todos los agentes implicados en el camino hacia la electrificación y hacia la eficiencia económica y hacia la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades y municipios. El grupo Alimerka es un claro aliado para avanzar en la puesta en marcha de puntos de recarga en lugares donde los usuarios acuden en su día a día para que puedan realizar sus recargas mientras realizan sus compras o mientras trabajan", ha explicado el director de Iberdrola Clientes España, David Martínez.

"Gracias a acuerdos como este, seguimos avanzando en nuestro objetivo de asegurar que la infraestructura de recarga esté donde realmente se necesita. Facilitar que las personas puedan recargar rápidamente su vehículo eléctrico mientras hacen la compra es un ejemplo claro de cómo descarbonizar la movilidad ofrece soluciones sencillas, accesibles y al alcance de cualquiera", explica el director general de Iberdrola | bp pulse, Pablo Pirles.