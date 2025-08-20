Alstom recurre a los tribunales para 'salvar' un contrato de 321 millones del metro de Barcelona

Alstom da la batalla para no verse apeada del contrato más importante del metro de Barcelona. La compañía ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación pública al considerar que los pliegos del concurso de TMB para construir 39 trenes para el suburbano, valorado en 321 millones de euros, la excluyen del procedimiento de adjudicación. Este conflicto se deriva del boicot a Israel impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona que dirige Jaume Collboni y que se ha materializado, entre otras medidas, en la decisión de dejar de contratar empresas con actividades en los asentamientos israelíes de Cisjordania, Jerusalén y los Altos del Golán. Según el ayuntamiento, entre estas empresas se encuentra Alstom.

En respuesta a elEconomista.es, la multinacional gala afirma que "ha impugnado los pliegos del concurso al incluir requerimientos que atentan contra los principios establecidos en la ley de contratos del sector público". "Estos pliegos hacen referencia a unos listados de empresas que la propia ONU reconoce no tener capacidad para actualizar en plazo. Además, impiden que las propias empresas puedan aportar aclaraciones o contexto", sostiene el fabricante de material ferroviario, que cuenta con una planta de producción en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). De hecho, Alstom es un proveedor habitual del metro barcelonés, habiendo fabricado los últimos 50 convoyes incorporados a la red.

La corporación se refiere a una relación de sociedades elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El pasado mayo, los grupos municipales de PSC, ERC y comunes se basaron en dicho listado, concretamente en su versión de 2023, para vetar a 97 compañías de cualquier licitación. Entre las empresas mencionadas está Alstom, pero la privada lo achaca a una equivocación.

"Alstom ha señalado al ACNUDH que la información publicada es errónea y hemos solicitado formalmente ser eliminados de la mencionada lista. Alstom no tiene ninguna actividad dentro ni relacionada con los territorios palestinos ocupados. Alstom ha solicitado formalmente ser eliminado de la base de datos de la ONU desde diciembre de 2023, reiterando dicha solicitud en octubre de 2024 y, más recientemente, en julio de 2025, con el objetivo de que se corrija en la próxima actualización de la lista", explica la multinacional a este medio.

"Alstom es una organización global firmemente comprometida con los principios de derechos humanos y la responsabilidad social corporativa. Mantenemos rigurosos estándares éticos en todas nuestras operaciones y en todas las regiones donde tenemos presencia", defiende la compañía.

Por otro lado, fuentes de TMB, la empresa pública del metro y el bus en Barcelona y su área metropolitana, indican que el recurso de Alstom aún no se recibido formalmente por el comité de contratación, que no se ha reunido todavía para levantar acta del mismo. La presidenta de TMB es la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet.

Anuncio de Illa

La compra de 39 convoyes para el metro de la capital catalana se anunció en junio por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aprovechando el centenario del suburbano. El objetivo de la nueva flota de trenes es aumentar la capacidad y frecuencia del servicio con el reto de alcanzar los dos millones de viajeros diarios.

El coste de la operación, 321 millones de euros, será asumido por el consorcio de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), por lo que la Generalitat aportará un 51%, el Ayuntamiento de Barcelona un 25% y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) un 24%.

De los 39 trenes, 22 darán servicio al tramo central de la L9 (una vez se haya terminado a finales de esta década) mientras que los otros 17 reforzarán las líneas convencionales, ofreciendo una mayor capacidad y mejor frecuencia: cuatro serán para la L1, tres para la L2, seis para la L3 y cuatro para la L4. Adicionalmente, cuatro trenes que circulan actualmente por la L3 pasarán a la L5.

La capacidad del pasaje también se verá favorecida, que absorberá el aumento de la demanda previsto y generando un mayor confort, y una vez lleguen las nuevas unidades, la L5 pasará a ser la línea con más trenes con 45. A continuación, la L1 tendrá 42, la L3 contará con 32, la L4 con 27 y la L2 con 25.

Bonet explicó que con los nuevos trenes, las líneas 1 y 5, que concentran más del 50% del pasaje, tendrán una frecuencia en hora punta de 2:38 minutos y 2:15, respectivamente. En paralelo, se prevén ulteriores ampliaciones de la red como la prolongación de la L2 hasta la Zona Franca y la L3 hasta Esplugues de Llobregat.