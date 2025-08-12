Uber integra en su app la compra de billetes de 'Rodalies'

Uber ha anunciado la integración de los servicios de Cercanías Renfe y Rodalies en la función de trenes de su app, por lo que a partir de ahora se podrá comparar rutas, consultar horarios y comprar billetes a través de la solución móvil. La tecnológica lanzó un buscador de trenes en España en mayo de 2024.

El director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu, ha destacado que el objetivo es facilitar trayectos puerta a puerta combinando distintos modos de transporte.

"Con la incorporación de Rodalies y Cercanías a la función de trenes, damos un paso más para que los usuarios puedan planificar toda su movilidad diaria desde una única app", ha añadido.

Esta funcionalidad refuerza los servicios de media y larga distancia con operadores como Renfe, Ouigo e Iryo. En los últimos tres meses, el número de billetes de tren vendidos a través de Uber ha crecido más de un 40%.