Cuidado con el equipaje de mano: esto es lo que exige la regla 3-1-1 sobre líquidos y cómo puede complicar tu viaje en avión

Viajar en avión suele ser sinónimo de vacaciones y diversión, pero hacer la maleta puede convertirse en una auténtica pesadilla. Las medidas de la propia maleta, la ropa que llevar, los dispositivos electrónicos permitidos y, por supuesto, los líquidos, son aspectos a tener en cuenta a la hora de preparar el equipaje.

Con respecto a los líquidos, todos los aeropuertos limitan la cantidad de recipientes que se pueden subir al avión para garantizar la seguridad en el vuelo, pero son muchos los pasajeros que pasan por alto las indicaciones y se ven obligados a tirar algún líquido en el control de seguridad. Para evitarlo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos establece una norma conocida como regla 3-1-1.

Así es la regla 3-1-1

Lo primero a tener en cuenta es que en la regla 3-1-1 se incluyen productos líquidos como colonias, desodorantes o enjuagues bucales, pero también todo tipo de geles, cremas o pastas. El objetivo de esta medida también conocida como la norma de los 100 ml es limitar la cantidad de líquidos permitidos, y como es de esperar, los tres números hacen referencia a tres medidas distintas.

3,4 onzas : los recipientes de líquidos no pueden superar las 3,4 onzas de medida, que equivaldrían a 100 ml.

: los recipientes de líquidos no pueden superar las 3,4 onzas de medida, que equivaldrían a 100 ml. 1 bolsa : todos los artículos deben caber en una única bolsa, que a su vez ha de ser transparente y tener cierre zip. Además, no puede superar un cuarto de galón de capacidad, que es aproximadamente 1,14 litros.

: todos los artículos deben caber en una única bolsa, que a su vez ha de ser transparente y tener cierre zip. Además, no puede superar un cuarto de galón de capacidad, que es aproximadamente 1,14 litros. 1 bolsa por pasajero: todos aquellos que viajen en el avión tendrán la obligación de llevar una única bolsa con líquidos.

En definitiva, se trata de una regla sencilla de recordar que es útil para los pasajeros por un lado y para la seguridad del aeropuerto por el otro.

Otras recomendaciones

También hay que tener en cuenta que en la mayoría de los aeropuertos, los responsables del control de maletas exigen que la bolsa de líquidos se presente por separado al resto del equipaje. Por esa razón, se recomienda guardar todos los recipientes en un lugar accesible.

Otro error frecuente es pensar que el límite de 100 ml afecta al líquido y no al recipiente. Es decir, una botella de un litro que solo tiene una gota de agua no está permitida. Más allá de todo esto, es recomendable no llevar más líquidos de los necesarios y revisar varias veces que cumples con la regla 3-1-1.