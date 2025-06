El 'Govern' peleará por tener mayor participación en la gestión del aeropuerto de Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se compromete a impulsar una mayor participación de las instituciones catalanas dentro de la gestión del aeropuerto de Barcelona-El Prat, tal y como pactaron PSC y ERC para su propia investidura.

"Respecto a la gestión del aeropuerto, me gustaría abrirla a reflexión. Este es el compromiso que tengo, que haya una presencia mucho más directa de instituciones catalanas para tomar decisiones", ha dicho durante su intervención en el V Foro Empresarial: El resurgir empresarial de Catalunya, organizado por elEconomista.es en el CaixaForum Barcelona.

Illa ha sido contundente tras lograrse el acuerdo con Aena la semana pasada. "Es una decisión tomada muy en clave de futuro, de largo alcance. Es un tipo de decisión que justifica la legislatura", ha subrayado. El president ha afirmado que la operación respetará "escrupulosamente" los planes medioambientales.

La Generalitat de Cataluña ha cerrado con el Ministerio de Transportes y Aena una inversión de 3.200 millones de euros para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat. El objetivo es convertir el aeropuerto en un gran hub de conexiones intercontinentales.

Los socios de investidura del PSC, ERC y los comunes, han manifestado su oposición al plan de la Generalitat. Si bien es cierto que la ampliación de El Prat no precisa pasar por el Parlament y, por tanto, los socialistas no necesitan los votos de sus aliados. Pero las fuerzas de izquierda pueden optar por complicar la agenda del gobierno catalán en minoría. Desde las filas republicanas, Oriol Junqueras ha advertido que, en su opinión, "el futuro del aeropuerto de El Prat no pasa por alargar pistas". Para la formación la clave es la "gestión compartida con la Generalitat, con tal de responder a los intereses de Cataluña". Los independentistas exigen que la autonomía tenga más poder decisorio en el aeropuerto, de la misma forma que lo tiene en el Port de Barcelona. Por su parte, los comunes han dejado claro que trabajarán para que fracase el proyecto.