Aragón pedirá agilizar las autovías en Teruel en la próxima reunión con el Ministerio de Transportes

El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transporte volverán a verse las caras para tratar de avanzar en las obras en infraestructuras en la comunidad aragonesa. Una cita que se prevé que se produzcan antes del próximo mes de agosto y que forma parte de los anteriores compromisos adquiridos entre ambas instituciones para impulsar las comunicaciones en el territorio aragonés y paliar el déficit de años previos.

El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha anunciado esta próxima reunión -sin concretar un día exacto-, en la que el foco se pondrá en la provincia de Teruel con el fin de agilizar las autovías.

López ha explicado que "ya he propuesto el orden del día de la reunión para concentrar los esfuerzos en la provincia de Teruel porque la anterior reunión se centró en la provincia de Huesca, aunque la A-68 afecta también a Zaragoza", por lo que ha apuntado que se está trabajando también con alcaldes de los municipios afectados con el fin de lograr que se ejecute esta vía.

"Voy a ser incisivo en estas obras en Teruel", ha afirmado López, quien ha señalado que desde el Gobierno de Aragón se quiere que estén la A-40, la A-25 y la A-68, en repuesta a la pregunta formulada por el diputado de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, en relación a las autovías pendientes en la provincia de Teruel y ante el próximo cumplimiento del plazo de seis meses que se acordó entre el Ministerio de Transportes y el Ejecutivo aragonés para mantener reuniones de coordinación y seguimiento de los acuerdos alcanzados a raíz de la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, a Canfranc.

López ha señalado que, además, en el orden del día previsto para este próximo encuentro también se llevan otros temas relacionados con las infraestructuras de Teruel y que son demandas de la provincia. Es el caso de los accesos a la autovía Mudéjar en relación a la conexión con, por ejemplo, localidades como Calamocha o el Aeropuerto de Teruel.

Desde Aragón-Teruel Existe, Guitarte ha incidido en la necesidad de que estas autovías de Teruel sean consideradas "prioritarias" por lo que ha insistido en saber con qué urgencia el Gobierno de Aragón va a pedir su ejecución.

Y es que, en algunos casos, se lleva una demora de 30 años como es el caso de la A-40, que conecta Teruel con Cuenca y que lleva tres décadas en el plan de infraestructuras y sin que se haya ejecutado.

No es la única. Guitarte también ha recordado la situación de la A-25 de la que se ha redactado un nuevo estudio informativo que debería exponerse al público, pero no lo está, o la A-68 que lleva ya tres proyectos redactados y que podría salir a obras, pero tampoco se da el paso por parte del Ministerio, a pesar de que los avances en estas infraestructuras no requerirían de presupuesto porque son aprobaciones o salidas a exposición pública, entre otros pasos.

Además, el diputado de Aragón-Teruel Existe también ha recordado que todas estas infraestructuras están dentro de la planificación del Estado desde hace años.