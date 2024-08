El regulador bursátil europeo investiga a Škoda por manipulación del mercado tras su oferta por Talgo

El Regulador bursátil europeo (ESMA) va abrir una investigación para esclarecer si la oferta realizada por el grupo checo Škoda al consejo de administración de Talgo podría vulnerar la normativa europea del mercado de valores, al no ajustarse a la regulación de las OPAs, y poder constituir un caso de abuso o incluso de manipulación del mercado. Škoda remitió el pasado mes de julio una carta a Talgo en la que reclamaba "abrir un diálogo" para explorar una fusión entre ambas empresas que permitiera combinar sus negocios, descarta la opción de lanzar una contraopa por el fabricante español, como le reclamaban los actuales accionistas y el regulador bursátil, CNMV, quien ha salido en defensa del consorcio húngaro Ganz-MaVag, que sí la formuló.

El pasado 6 de agosto, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) denunció esta propuesta al Regulador bursátil europeo que, con su actuación, podría estar interfiriendo en la libre formación de precios en el mercado. Aemec requería a la ESMA "la emisión de directrices y recomendaciones para promover la protección de los participantes en el mercado, los inversores y los consumidores, como garantía del interés público en el correcto funcionamiento de los mercados". Ante todo ello, ESMA ha comunicado que va a realizar "un análisis de los hechos para determinar la existencia (o no) de incumplimiento del derecho europeo, así como su alcance, a fin de poder adoptar las medidas oportunas".

En opinión de Aemec, la "operación rescate" presentada por Škoda pretende sortear los requisitos establecidos en la normativa de OPAs para presentar una operación corporativa competidora y plantear una "combinación de negocios e integración industrial", sin presentar oferta económica alguna ni por un parte de las acciones de Talgo ni por la totalidad de la compañía española. Que Škoda muestre públicamente que no tiene interés por tomar el control de Talgo es una de las fórmulas legales que tiene para lograr una exención por parte del regulador bursátil, que permitiría al Gobierno evitar que los húngaros se hagan con la compañía, como reconoció en privado el ministro Óscar Puente y han dejado entrever otros miembros de Moncloa.

"Propuesta seria y legítima"

"Nuestro objetivo principal no es lograr el control de Talgo. Tampoco pretendemos privatizar la compañía, por lo que no estamos considerando lanzar una oferta por sus acciones", ha explicado el CEO de Škoda, Petr Novotny, en su escrito. La compañía checa considera que su propuesta es "seria y legítima" y asegura que, en relación a la due diligence que pretende llevar a cabo, "nada impide" al Consejo de Talgo abrir sus libros pese a tener una opa en marcha, aunque reconocen que está en su mano "facilitar o no dichas alternativas".

Al contrario de lo que ha hecho la checa, el pasado 4 de abril el grupo inversor húngaro Ganz-MaVag Europe (Magyar Vagon) formuló su oferta pública voluntaria para adquirir el 100% del capital del fabricante de trenes español Talgo a cambio de 619,3 millones de euros. El grupo magiar ha presentado el folleto con las condiciones de compra justo cuatro semanas después de que diera a conocer ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus intenciones de acometer la opa.