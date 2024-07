Skoda propone a Talgo fusionar sus negocios sin presentar oferta económica

El fabricante de trenes Talgo ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la recepción de una propuesta de "combinación de negocios y de integración industrial" de manos del grupo checo Skoda Transportation, tal y como informó anoche elEconomista.es y adelantó meses atrás. Pero la propuesta presentada por Skoda al Consejo de Administración de Talgo no contiene propuesta económica alguna, por lo que la sociedad se ha dirigido de vuelta al fabricante checo para solicitarle información más detallada de su propuesta.

En concreto, la compañía dirigida por Carlos de Palacio y Oriol ha reclamado a Skoda que explique sus actuales capacidades industriales y financieras, así como si sus planes contemplan lanzar una contraopa a un precio superior a los 5 euros por acción propuestos por el consorcio húngaro Ganz-MaVag Europe, compuesto por la empresa Magyar Vagon (55%) y el estado de Hungría (45%), que propuso adquirir el 100% del capital de Talgo a un precio de 5 euros por acción.

Así, en el mensaje remitido a la CNMV, Talgo explica que se ha dirigido a Skoda para que "indique si implica el ofrecimiento a los accionistas de la Sociedad de una contraprestación superior a la ofrecida por GanzMavag Europe Zrt en la opa anunciada el pasado 7 de marzo y si ésta se satisfaría en efectivo" con el fin de "poder valorar ulteriores pasos".

La propuesta de Skoda, según varias fuentes, consistiría en plantear una integración parcial entre ambas compañías. Para ello sería necesario tener acceso a la documentación y cuentas financieras del fabricante español —el proceso de auditoría conocido como due diligence—, algo que por el momento no se ha solicitado formalmente. Preguntados anoche por la operación, Skoda no ha querido hacer comentarios: "No comentamos especulaciones del mercado", explican.

Fuentes financieras explican a este medio que la fórmula financiera que se acerca más al tipo de oferta presentada por Skoda suele ser las Ofertas Públicas de Canje (OPC), que permiten a una sociedad absorber a otra a cambio de una contraprestación mixta, tanto en dinero como en acciones. Según adelantó anoche Colpisa, Skoda habría dispuesto recursos económicos por valor de 430 millones de euros para ejecutar su compensación, el equivalente a 3,5 euros por acción; por lo que un mínimo de 190 millones con los que superaría la propuesta de Ganz-MaVag tendrían que ejecutarse en forma de acciones de la firma checa.

Desconfianza del Gobierno sobre la oferta húngara

La operación Skoda está auspiciada por el Gobierno de España debido a la desconfianza que tiene Moncloa sobre la presencia de empresas húngaras en compañías españolas con acceso a información sensible. En la cúpula del Ministerio de Transportes se recela enormemente del posible acceso a los datos sensibles que puedan acabar en manos del Gobierno de Orbán, propietario del 45% del consorcio húngaro Ganz-MaVag que ha formulado la opa sobre el fabricante.

Más aún después de que el Primer Ministro magiar haya acudido a visitar a Vladimir Putin en su primer viaje oficial como presidente rotatorio del Consejo de la Unión Europea. Este movimiento ha recibido el rechazo explícito del club comunitario tras la invasión de Ucrania orquestada por el Kremlin. Tiempo antes, el titular de Transportes, Óscar Puente, ya reconoció su intención de frenar la entrada del capital húngaro en Talgo.

La entrada del capital magiar está, de momento, en manos de la Junta de Inversiones Exteriores, dependiente del Ministerio de Economía, y el oferente esperaba una respuesta para una fecha próxima al 10 de agosto. Su portavoz, András Tombor, diluyó las posibilidades de que la compañía checa lanzara una contraopa en su primera y única rueda de prensa celebrada hasta el momento en Madrid: "Skoda solía ser un actor importante, pero ahora la empresa está en pérdidas y esto no hace que sea un candidato fuerte con el que colaborar. Es una marca fantástica, pero no se acerca a Talgo. No veo el valor que podría aportar en una colaboración con Talgo. Considero que nuestra oferta es fuerte y tiene sentido, y no veo que esta lógica se pudiera aplicar en absoluto en su caso".