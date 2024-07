La húngara Magyar Vagon abre la puerta a socios españoles para recibir luz verde a su opa sobre Talgo

András Tombor, dueño de la compañía Magyar Vagon y portavoz del consorcio húngaro Ganz-MaVag interesado en adquirir Talgo, ha abierto la puerta a la entrada de socios españoles para que el Gobierno, a priori contrario a la operación, otorgue su visto bueno a la oferta de compra presentada por el fabricante de trenes.

La comparecencia de Tombor, la primera desde que se reveló el interés húngaro por Talgo, tiene lugar justo tres meses después de que Ganz-MaVag formulase su oferta de 619 millones de euros ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su propuesta contempla la compra del 100% de las acciones del fabricante por un precio de 5 euros por acción.

"Estamos muy abiertos a cualquier propuesta que tenga sentido por parte del Gobierno o de la comunidad empresarial española, que contribuya a llevar a cabo nuestra estrategia y a hacer Talgo más fuerte, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna oferta concreta de cooperación", ha revelado Tombor en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid.

"Por supuesto, cualquier socio que quiera incorporarse tiene que aportar valor añadido. Consideramos que combinar nuestra fuerza y capacidad con el conocimiento experto de Talgo crearía un valor significativo para los accionistas y cualquiera que nos acompañe podrá obtener retornos significativos sobre su inversión", añadió el empresario.

Tombor ha revelado que la nueva fecha que manejan para que la Junta de Inversiones Exteriores resuelva su entrada en España es el 10 de agosto, lo que vuelve a postergar los últimos plazos reconocidos, que llevaban la operación a finales de julio. "La aprobación de la oferta no está en nuestras manos, esperamos que el parón estival no trastoque nuestros planes y la aprobación sea lo antes posible".

Sin relación con Rusia

El empresario ha descartado cualquier tipo de relación con Rusia, en respuesta a las sospechas del Gobierno de España sobre la participación del entorno de Vladimir Putin en la operación y que incitaron los primeros recelos de Moncloa respecto a la llegada del grupo de empresarios magiares.

"No tenemos vínculos con los rusos. Antes de la guerra (de Ucrania) manteníamos una cooperación industrial con la empresa rusa TMH, que se disolvió inmediatamente después del inicio de la guerra a falta de un proyecto en Egipto que debemos acometer porque tenemos un compromiso legal", aseguró.

Recelos con Orbán

El empresario también ha evitado vincular la política con su operación, respecto a los recelos de Moncloa sobre la presencia del gobierno de Viktor Orbán en el capital de Talgo: "Espero que todo el mundo deje de centrarse en el cariz político que se le atribuye a todo, y se centren en la relevancia de la transacción. Nuestra oferta tiene sentido para ambas partes, encaja muchísimo con Talgo y es la única oportunidad que tiene para dar un paso adelante y seguir avanzando", apuntó.

Posibilidad de contraopa

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno articule una alternativa a su oferta, tal y como reveló el titular de Transportes español, Óscar Puente, el portavoz de Ganz-MaVag ha catalogado de "empresa muy seria" a CriteriaCaixa, que llegó a estudiar la oferta a petición de Moncloa, aunque asegura no saber "mucho" de sus intenciones. Asimismo, descarta cualquier relación a corto plazo con el otro fabricante español, CAF, al creer que "estamos en un punto demasiado precoz para hablar de cooperaciones".

De quien sí ha hablado es de la checa Skoda Transportation, que se reunió a finales de abril con el Ministerio de Transportes para estudiar una posible contraopa. Tombor ha descartado que esta empresa pueda pujar por el fabricante español: "Esta marca ha sido vendida hace un año a otras empresas industriales. No veo el valor que podría aportar a Talgo. Skoda es un actor principal, bueno, solía ser importante, pero ahora está en pérdidas y me parece que esto no hace que sea un candidato fuerte con el que colaborar", exclamó.

Sin reunión con Óscar Puente

Tombor ha reconocido que no ha mantenido ningún encuentro con el ministro de Transportes, quien semanas antes de formularse la oferta, mostró sus recelos sobre la misma. "Han llegado a mis oídos sus dudas sobre la oferta, por eso considero que debemos ser pacientes para ofrecer a todo el mundo suficiente tiempo para conocer nuestra oferta en detalle", expresó.

Pese a ello, el empresario asegura estar dispuesto a "entablar conversaciones en todo momento, incluido el ministro Puente o su equipo, para compartir cualquier información necesaria que pueda convencerle sobre la necesidad y la lógica de esta transacción".

(Noticia en ampliación)