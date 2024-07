El turismo de sol y playa deja paso al lujo y las experiencias este verano

"Los viajeros buscan una inmersión cultural más profunda y experiencias auténticas más allá de las tradicionales vacaciones de playa, exploran un abanico más amplio de culturas, cocinas y subculturas locales. El 22% de los viajeros de todo el mundo citan la estrecha conexión de un establecimiento con la cultura y la comunidad local como una de las principales razones por las que volverían, lo que pone de manifiesto este cambio", explica a elEconomista.es Álvaro Rubio, director de SiteMinder para España.

El turismo de lujo, las experiencias o los viajes centrados en el bienestar son tendencias que están ganando mucha popularidad y que van a marcar las vacaciones de este verano. "Hay unas tendencias que parecen muy claras como, por ejemplo, el viaje como objetivo, el wellness o las experiencias, que han ganado varios puestos en la parrilla de preferencias vitales de las personas desde la Covid-19", explica Fabián González, fundador de Forward_Mad.

El viaje como objetivo

Tradicionalmente irse de vacaciones consistía en coger el coche y recorrer muchos kilómetros o en su defecto depender del avión si el destino no era accesible por carretera. Sin embargo, cada vez está ganando más popularidad el viaje en sí. "Antes, el hecho de desplazarse era como el trámite necesario para disfrutar de las bondades de un destino turístico, pero ahora todo eso está cambiando, hay viajes que giran en torno al desplazamiento", destaca González.

Los datos avalan las declaraciones del fundador de Forward_Mad. A principios de 2023, solo el 19% de los españoles optaron por disfrutar de sus vacaciones en un crucero, pero en las mismas fechas de 2024 este número ha aumentado hasta un 24%, lo que supone casi uno de cada cuatro españoles, según datos de MSC Cruceros. Algo parecido ha ocurrido con los desplazamientos en tren. Los trenes turísticos de Renfe crecerán un 18% en 2024 después de transportar a un total de 24.253 viajeros en 2023, con una ocupación media del 82,5%. Pero esto, ¿a qué se debe? "Hay un relevo generacional, la gente quiere probar cosas nuevas más allá del famoso paquete de sol y playa. Sí es cierto que cuanto más joven es el turista, más intenta escapar de la forma en la que viajaban sus padres", sostiene González.

Apuesta por las experiencias

El turismo experiencial también está ganando mucho terreno en los últimos años. Mabrian, compañía de inteligencia turística, recoge en un estudio que hay una tendencia global hacia motivaciones de viaje más experienciales y menos convencionales, incluyendo actividades de turismo activo y de naturaleza. Hay que tener en cuenta que el turismo rural en 2023 alcanzó una penetración del 45%, lo que supuso un incremento de 2,5 puntos respecto al año anterior, según datos del Observatorio de Turismo Rural.

Un ejemplo de este turismo de experiencias es Paradores, que para explotar esta nueva forma de vacaciones cuenta con el programa Naturaleza para los Sentidos, que propone actividades y experiencias diferentes que revitalizan el entorno y la cultura local, además de suponer una experiencia diferente para el viajero. Algunas de las experiencias que ofrece la red de Paradores son turismo de trashumancia, apiturismo, oleoturismo, hidroturismo, astroturismo. "Esto te lleva a viajar a sitios donde no has viajado nunca o hace mucho que no vas a la par que exploras lo local, descubres esa cultura local, la gastronomía, lo auténtico", detalla González.

Según datos de SiteMinder, el 35% de los viajeros españoles busca una gran experiencia a la hora de organizar sus vacaciones ya sea a través de la comida, la música o con algo interactivo. Una cifra que se ha incrementado con respecto al año anterior. "El turismo experiencial sigue ganando popularidad. Esto se debe principalmente a la demanda acumulada de la pandemia, al miedo a perderse momentos de viaje únicos y al aumento de la inversión de las empresas que crean experiencias de viaje de alta calidad", justifica el director de SiteMinder para España.

El lujo, la gran tendencia

Con respecto al turismo de lujo, se trata de una tendencia que está lejos de ser una novedad. De hecho, viene registrando un importante crecimiento en los últimos años. El número de viajeros de alta gama creció un 20% entre 2015 y 2022 hasta alcanzar los seis millones de turistas, según datos aportados por McKinsey & Company en el Fortuny Talk organizado por Círculo Fortuny. Además, representa aproximadamente el 25% de los ingresos del sector turístico, lo que se traduce entre 20.000 y 25.000 millones de euros.

"El turismo de lujo va a seguir creciendo, de hecho, el segmento turístico es el único que tiene un crecimiento estable y duradero, porque siempre va a haber ricos", apunta el fundador de Forward_Mad. Para el experto se trata del segmento turístico más sostenible, y no solo entendido bajo el prisma medioambiental, también desde los puntos de vista social y económico. "Son proyectos muy profesionalizados. Se trata de marcas de primerísimo nivel que firman acuerdos de muy larga duración. Teniendo una visión y unos compromisos a 25 años eso redunda en las condiciones de trabajo. Primero por la ratio empleado: hay hoteles que tienen dos trabajadores por cada cliente alojado. Las plantillas que trabajan en el segmento más alto de hoteles, por ejemplo, están muy calificadas y las condiciones económicas son bastante mejores", detalla González.

Este tipo de turista busca experiencias más exclusivas lo que se traduce en un gasto más elevado y, por tanto, en una mayor inyección económica en los destinos. "En términos generales, el viajero de lujo tiene que tener ingresos por encima de 150.000 euros anuales por persona y, si nos fijamos en el gasto, está en torno a los 20.000 euros por viaje sin incluir el desplazamiento. Si se tiene en cuenta todo en torno a los 35.000 euros. Unas cifras que contrastan con las que registra el turismo en general. Un turista gastó de media 1.263 euros en el mes de mayo según recoge la encuesta Egatur, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asia, cada vez más en el mapa

La Covid-19 supuso un cierre histórico de las fronteras de los principales países asiáticos y, pese a que varios años después ya no existe ningún tipo de restricción a la hora de viajar, la realidad es que el flujo de turistas asiáticos no se ha recuperado todavía. Sin embargo, las tornas han cambiado y Europa exporta cada vez más turistas al continente asiático.

De hecho, según datos de Booking, las búsquedas de vuelos a Asia y Oceanía por parte de las familias españolas ha crecido un 81% y un 143%, respectivamente, para este verano. Registra un especial crecimiento China, con un aumento de un 182%.

Esto se debe principalmente a las características que registran estos destinos. "Asia es un destino muy favorable para nosotros. Desde el punto de vista económico es infinitamente más barato viajar hacia Asia que hacia las Américas. El nivel de vida allí es mucho más barato, lo que te gastas en destino en Tailandia o incluso Japón es más asequible que en cualquier ciudad de Estados Unidos. Con un presupuesto cerrado puedes disfrutarlo más en un país asiático que en Europa o en las Américas", justifica el fundador de Forward_Mad.

Y no solo las búsquedas de vuelos se han incrementado, también lo han hecho los viajes. Las reservas para realizar viajes a Asia a lo largo de todo 2023 se incrementaron un 238% respecto a antes de la pandemia y un 157% si se compara con 2022, según datos de Kiwi.com. Tailandia, por ejemplo, ha ganado tanta popularidad en los últimos años que se ha convertido en uno de los destinos favoritos de las parejas a la hora de irse de luna de miel. Tanto, que los viajes aumentaron un 1.020% con respecto a 2022. Otros países asiáticos con importantes crecimientos de reservas en 2023 son India (392%) y Filipinas (205%).

El 'wellness': viene para quedarse

Otra tendencia ha ganado mucha popularidad es el bienestar. "En plena era del autocuidado, es lógico que el bienestar se encuentre entre las principales tendencias viajeras para este 2024. Y es que el wellness ha venido para quedarse, siendo cada vez mayor la oferta de hoteles con instalaciones, tratamientos y actividades destinadas a hacernos sentir mejor por dentro y por fuera", indican desde Barceló.

Según datos de la compañía hotelera, más de la mitad de los viajeros (un 52%) asegura que descansar y dedicarse tiempo para ellos mismos a través de experiencias de autocuidado serán este año los principales objetivos de sus vacaciones. Cobrarán, por tanto, especial protagonismo este año aquellos destinos y alojamientos que posean una oferta destacada wellness, ya sea spas, centros deportivos u opciones para practicar actividades como el yoga, la meditación o el mindfulness, etc.

"El wellness cada vez cobra más importancia. Toda esta tendencia al cuidado personal se vio muy favorecida por la Covid. A partir de ahí nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos y desde entonces nos cuidamos un poco más", destaca el fundador de Forward_Mad. El experto explica que cada vez son más los hoteles que ofrecen paquetes especiales centrados en esta tendencia. "Hay hoteles que se quieren posicionar a nivel de marketing como hoteles donde realmente se descansa. Se están definiendo, publicitando y promocionando en el espacio del sueño, por ejemplo", detalla.

Según el informe Changing Traveller Report de SiteMinder, las opciones de bienestar son ahora más importantes para 1 de cada 3 viajeros de la generación Z y Millennials en comparación con hace 12 meses. "Este verano, las experiencias de viaje centradas en salud y bienestar seguirán aumentando, en particular entre los viajeros españoles más jóvenes", explica el director de SiteMinder para España.