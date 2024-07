Ocho lugares para visitar a menos de una hora de Bilbao

La ciudad de Bilbao está en el mapa por su gran legado cultural. En la capital de Vizcaya no solo destacan sus playas o sus increíbles pinchos con los que se disfruta de la mejor gastronomía de la zona. Los lugares más próximos a esta zona bien merecen una visita en esta época de verano. Si te apuntas a perderte por sus encantadores pueblos y descubrir lugares que han pasado a la historia no te pierdas este listado de opciones para visitar.

Lekeitio

No cabe duda que este punto de la costa norte de España cuenta con algunos de los pueblos pesqueros con más encanto. En este sentido Leikeitio destaca por todo lo que ofrece a sus turistas. Su historia se remonta al siglo XIII y se encuentra sobre las laderas de los montes Otoio y Lumentza. Desde Bilbao está a una hora en coche por la BI-2238. No son pocos los rincones que se merecen una visita, ya sea una de sus mejores playas, la de Isuntza, que te hará querer revivir el día una y otra vez, o el llamativo puerto pesquero.

Lekeito /Foto: iStock

El Palacio de Uribarren, una elegante mansión que data del siglo XIX y que fue la residencia de los condes de Lekeitio, es otro de los puntos más recomendados. Convertido ahora en hotel, es uno de los alojamientos más lujosos de la ciudad. Además, el faro de Santa Catalina de 1862 es otra parada indispensable de esta localidad.

Bermeo y San Juan de Gaztelugatxe

La ciudad portuaria de Bermeo es una de las pocas que puede competir contra el encanto de Lekeitio con su atractivo legado histórico. Se encuentra en el interior de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y ha sabido mantener su tradición como zona pesquera en la que destacan sus coloridas casas. Una localidad que transmite su esencia y que no tardarás más de una mañana en ver.

Bermeo /Foto: iStock

Uno de los mayores atractivos de la zona es su abundante gastronomía y sus impresionantes paisajes rocosos, como la roca de San Juan de Gaztelugatxe que se ha hecho conocida por Juego de Tronos. Tal ha sido su reciente popularidad que se ha puesto una línea de autobuses durante la temporada estival para que los turistas puedan disfrutar de las visitas guiadas a San Juan de Gaztelugatxe o bien adentrarse en la ruta de pinchos que en esta edición cuenta con la participación de 21 bares.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai

La reserva tiene en su interior una gran variedad de pueblos en la zona de costa de Vizcaya, pero si estas por los alrededores no te puedes perder la visita al corazón de este centro natural formado por amplias marismas y arenales. Aquí se puede disfrutar de las miles de aves que encuentran cobijo en el lugar con mayor diversidad paisajística y ecológica del País Vasco.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai /Foto: iStock

Mundaka

El paraíso en la tierra para todos los amantes del surf. Las costas del Cantábrico destacan por sus muchos puntos para practicar deportes acuáticos, pero en la desembocadura de la ría de Mundaka se encuentra uno de los lugares perfectos. El centro urbano también destaca por su atractivo como ciudad costera y sus muchas zonas de restauración en la que se pueden probar algunos de los pinchos más tradicionales.

Mundaka /Foto:iStock

La ermita de Santa Catalina a las afueras de Mundaka es un lugar de gran importancia para la ciudad. Se encuentra en una ubicación privilegiada para controlar la entrada y la salida del estuario. Sin embargo, la marea ha hecho que sufra a lo largo de los siglos varios daños, llegando hasta derruirla por completo. La edificación actual data de 1879 en una mezcla de estilos gótico y renacentista.

Salto del Nervión

Se trata de la cascada más alta de toda la Península Ibérica con 222 metros de altura. Por desgracia permanece prácticamente seca durante todo el año excepto en las temporadas de lluvias o cuando la nieve se acumula en su cima. Sin embargo, las impresionantes vistas del lugar constituyen uno de los puntos indispensables a los que ir. Se encuentra en el espacio natural del monte de Santiago y en este lugar hay una de las rutas circulares más bonitas de la región sin llegar a ser muy complicada, con 9 kilómetros de extensión y una duración media de 2 horas y 15 minutos.

Salto del Nervión /Foto: iStock

Elantxobe

Un municipio en la costa que llama la atención por sus escarpadas calles y sus casas, todas miran al mar. Comenzó siendo un barrio de pescadores de Ibarrangelu, pero al estar separado este punto de la costa se decidió construir cada vez más casas en la montaña. Finalmente en 1833 terminaron independizándose en un pueblecito que ha seguido creciendo.

Elantxobe /Foto: iStock

Como no podía ser de otra manera en esta localidad destacan sus pinchos y rutas gastronómicas, pero no es lo único. La zona cuenta con otro tipo de rutas que ofrecen un paisaje montañoso como no hay otro. Además, la iglesia parroquial San Nicolás de Bari, dedicada al patrón de los marineros, es otro de los lugares con gran historia que mereces conocer. Fue fundada en 1490, pero unas inundaciones la dejaron en ruinas. Se reconstruyó en 1756, pero fue cerrada durante la guerra de la independencia. Después de eso le cayó un rayo y durante las guerras carlistas fue un almacén militar.

Balmaseda

Más próximo a Bilbao, a tan solo 30 minutos en coche, se encuentra la que es la villa más antigua de Vizcaya. Balmaseda es un lugar perfecto para descubrir los encantos de la comarca de Las Encartaciones destacando de esta manera por sus verdes praderas, sus pintorescos ríos que atraviesan la villa y las cuevas de la zona. En esta villa también se puede encontrar un rico patrimonio cultural con las iglesias de San Severino y San Juan, los palacios de Urrutia y Horcasitas y el popular Puente Viejo o de La Muza.

Balmesa /Foto: iStock

El pueblo de Guernica

Un pueblo que resurgió de sus cenizas tras el bombardeo de 1937. Hoy es uno de los centros culturales más importantes del País Vasco que ha conservado su legado después de que dicho bombardeo arrasara el 90% de la ciudad.

Guernica /Foto: iStock

De entra las pocas edificaciones que quedaron en pie destaca la Casa de Juntas y el Árbol de Guernica, centro de la historia y las libertades políticas del pueblo vasco. Uno de las paradas obligatorias si nos encontramos en la zona. También destaca el mural de Guernica de Picasso, una réplica a tamaño real del conocido cuadro, se encuentra enfrente del ambulatorio en la calle Pedro de Elejalde.