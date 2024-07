Renfe confirma que no llevará sus AVE a París este año y culpa a Talgo y SNCF de las demoras

El presidente de Renfe, Raül Blanco, ha admitido la dificultad de cumplir sus planes de poner en marcha nuevos servicios ferroviarios a París antes de que acabe el año, como anticipó meses atrás. El directivo ha responsabilizado de esta situación a Talgo, fabricante de los trenes de la serie 106 que prestarán estos servicios, y que están pendientes de homologación en las vías galas. En concreto, Blanco ha urgido al fabricante a que finalice estas pruebas para poner en marcha nuevos servicios entre Barcelona, Lyon y París.

El máximo responsable de la operadora pública ha explicado que, tras las "vicisitudes" en la entrega de los trenes de la serie 106 (cuya entrega se retrasó más de dos años), le preocupan "los tiempos y la situación" del constructor ferroviario, al que ha exigido que "cumpla sus compromisos". Así lo ha expuesto en un desayuno organizado por Hotusa este viernes en Madrid, donde aseguró que esta llegada a París "se complica" también por los permisos que necesitan del regulador francés SNCF Résèau.

El presidente de Renfe ha eludido pronunciarse sobre la opa en curso sobre Talgo, presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon, pero sí le ha pedido "máximo compromiso" y que "cumpla" en el mantenimiento y homologación de los trenes.

Negocio en Francia

Respecto a las actuales operaciones de Renfe en Francia, Blanco ha resaltado que está funcionando "muy bien". A las puertas de que la conexión Barcelona-Lyon cumpla un año de vida, y sumados los Barcelona-Marsella, Renfe ha vendido más de 620.000 billetes y registra tasas de ocupación media superiores al 82%.

Rentabilidad del sistema

Respecto a la competición abierta en España con motivo de la liberalización del sector ferroviario, Blanco ha reclamado hacer sostenible el sistema: "No se puede perder dinero eternamente", exclamó, en relación con las pérdidas que vienen registrando los tres operadores (Renfe, Iryo y Ouigo) durante los últimos ejercicios. "No puede ser que se cree un sistema donde todos los operadores perdemos dinero, no pueden ser sostenibles eternamente las pérdidas a largo plazo", ha añadido, tras lo que ha expresado que si continúa esta tendencia "vamos a bajar todos la calidad".

El responsable de la compañía pública ha valorado positivamente la competitividad en precios, pero al mismo tiempo ha resaltado la importancia de mantener "la sostenibilidad del sistema". Además, ha instado a cesar la guerra de precios entre operadoras, invitando a "tener en cuenta las estructuras de las compañías" y a "pensar en el medio y largo plazo, porque si se mantiene una guerra de precios, se arrastra a bajar la calidad de los productos", señaló.

Iryo reclama bajar los cánones

Precisamente en ese factor incidió el consejero delegado de Iryo, Simone Gorini, que coincidió con su homólogo en que los precios tienen que estabilizarse al alza para darle un "valor justo" al producto. El italiano consideró que los operadores están "para aportar valor" en un momento en que "se va a ampliar la tarta".

El ejecutivo de la participada por Trenitalia, Globalvía y Air Nostrum, aunque cree que estos cánones son necesarios, "tienen que ser justos", reclamando su bajada para ajustarlos en línea con las peticiones de la CNMC. Además, junto a Blanco, se ha mostrado confiado en que la guerra de precios desatada por Ouigo en otros corredores no se traslade a Andalucía, en el que comenzará a prestar servicio hacia finales del presente año.

El éxito del verano joven

En su intervención, Raül Blanco ha reconocido haber vendido un 61% más de billetes vinculados a la iniciativa 'Verano joven' que el año pasado a estas alturas. En concreto, la operadora pública ha comercializado más de 700.000 billetes desde el inicio de las ventas el pasado 19 de junio, una media de 30.000 billetes al día. El año pasado dos millones de jóvenes se registraron en la web del Ministerio de Transportes para disfrutar de estas ayudas e hicieron cuatro millones de viajes, incluidos los realizados en autobús.