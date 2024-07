Abre al público el castillo de Balmoral hasta el 4 de agosto: así es el lugar de vacaciones de la familia real británica que se puede visitar

La familia real británica ha estado en el foco desde que se dio a conocer primero el diagnóstico de cáncer de Carlos III y luego el tratamiento al que se está sometiendo Kate Middleton. Ambos han estado alejados de la escena pública, pero los hilos se han seguido moviendo a pesar de su convalecencia.

De hecho, fue a principios del mes de abril, unas semanas antes de que el rey Carlos III retomara parte de su agenda pública, cuando se hizo saber que próximamente se abriría el castillo de Balmoral por primera vez en su historia. Se trata una fortaleza en las Tierras Altas de Escocia donde la familia del monarca ha vivido algunos de los momentos más bonitos y duros. Este mes de julio se abren las puertas del castillo para unos pocos afortunados que podrán ver el lugar en el que falleció la reina Isabel II.

Una nueva etapa que empezó con el monarca centrado en la transparencia y el cariño por su pueblo. Una decisión que ha podido sorprender a todos los que siguen de cerca la situación de la familia real británica, ya que esta es una de las residencias más privadas de los Windsor.

Este siempre ha sido un lugar de importancia para la Casa Real y lo han demostrado con visitas turísticas a los alrededores. Aunque por el momento solo se podían ver los jardines y el salón de baile, ahora se ofrecen nuevas dependencias en las que han vivido momentos históricos: El vestíbulo de entrada, el pasillo rojo, los comedores principal y familiar, el vestíbulo de los pajes, la biblioteca (que en estos momentos emplea Carlos III como despacho) y el salón donde se fotografió por última vez a la reina Isabel II.

El anuncio de esta decisión se conocía desde hace meses y las entradas, que oscilaban entre 116 y 175 euros, se agotaron en menos de 24 horas. Los grupos de estas visitas serán de diez personas y en ningún caso se superarán los 40 turistas por día. "Es un lugar magnífico, creo que el rey quiere que la gente lo vea. El público que consiga una entrada saldrá habiendo visto la casa de vacaciones de la familia real. Eso es exactamente lo que es, parece muy acogedora", asegura el gerente de turismo de esta finca, James Hamilton-Goddard.

La historia unida al castillo de Balmoral

El castillo ha sido por muchos años un lugar de reunión para disfrutar del periodo estival y este año también se espera que Carlos III y Camila acudan por vacaciones a las Tierras Altas escocesas, pero una vez terminadas estas visitas guiadas que comenzaron el 1 de julio y terminarán el 4 de agosto.

No es de extrañar que las primeras entradas se terminaran en menos de un día ya que este es uno de los puntos más importantes para la familia real. No se puede entender la historia de los Windsor sin mencionar este tan especial lugar de Escocia.

El castillo tuvo un significado muy especial para Isabel II, donde vivió sus últimos días. En 1947 pasó su luna de miel con Felipe de Edimburgo. Siempre que tenía la oportunidad se encaminaba a estas tierras donde le gustaba hacer vida al aire libre, montar a caballo e incluso practicar la caza.

La reina no fue la única que vivió momentos de gran intensidad. En verano de 1997 la familia recibió en Balmoral la noticia de la muerte de Lady Diana, madre de los príncipes William y Harry.

La historia de esta posesión de la familia británica va más allá del propio padre de la reina Isabel. En 1852 el príncipe Alberto decidió comprar Balmoral para la reina Victoria, quien se había enamorado perdidamente de las Tierras Altas. Se procedió a remodelar la construcción principal, pero como el resultado no fue el deseado mandaron construir otro complejo al noroeste. La reina Victoria fue la que puso la primera piedra y hasta que no terminaron el nuevo castillo no procedieron a derribar el anterior.

En su momento tenía una dimensión de 22.000 metros cuadrados, pero en la actualidad se ha llegado a extender hasta los 200.000. En su interior alberga los parques de Ballochbuie y Caledonian, así como el lago de Muick de agua dulce.