¿Qué pasa si viajas por Europa sin la Tarjeta Sanitaria Europea?

Los ciudadanos europeos gozan de muchas ventajas cuando se trata de viajar por el Viejo Continente. Por ejemplo, gran parte de sus territorios pertenecen al Espacio Schengen con el que se puede acceder con tan solo llevar el DNI en vigor sin necesidad de pasaporte.

Otro beneficio cuando se viaja por Europa tiene que ver con el apartado médico. Gracias a la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), un documento personal e intransferible, gratuito y que da derecho a recibir prestaciones sanitarias cuando medicamente sean necesarias.

Se tienen derecho a estos servicios de forma temporal en los países que pertenezcan a un territorio del Espacio Económico Europeo, Reino Unido o Suiza, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración de la estancia prevista, siguiendo la legislación del país de estancia. Es efectiva independientemente del motivo del viaje (turismo, actividad profesional o estudio).

En qué situaciones cubre la Tarjeta Sanitaria Europea

Se recibirá atención sanitaria pública en caso de accidente, ponerse enfermo o empeoramiento de una enfermedad o ponerse de parto. La prestación será recibida por un médico, en un hospital o un centro de atención sanitaria como si se fuera residente más del país. Cabe destacar que la Tarjeta Sanitaria Europea no cubre la asistencia sanitaria privada, no sirve en casos de repatriación o salvamento. Ni tampoco sirve en caso de desplazamiento a un país con el único objetivo de recibir tratamiento médico.

¿Qué pasa si no la tienes?

Si no llevas la Tarjeta Sanitaria Europea o no puedes utilizarla, como en un hospital privado que no está cubierto, puede se tenga que pagar el tratamiento. Más tarde se puede solicitar el reembolso al seguro médico al regresar al país de origen. Pero solo se reembolsarán los tratamientos a los que se tenga derecho en el país de donde se proviene.

Países en los que tiene validez la Tarjeta Sanitaria Europea

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.