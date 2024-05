Qué hace falta para solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea: ¿Cuánto tiempo se tarda en recibir? ¿Qué pasa si no la tienes? ¿Cómo pedir cita?

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es un documento personal e intransferible, gratuito y que da derecho a recibir prestaciones sanitarias cuando sean necesarias, médicamente hablando, mientras se está de forma temporal en un territorio del Espacio Económico Europeo, Reino Unido o Suiza, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración de la estancia prevista, siguiendo la legislación del país de estancia.

Se recibirá atención sanitaria pública si tiene un accidente, se pone enfermo, empeora de una enfermedad crónica o está de parto. Siendo atendido por un médico, en un hospital o un centro de atención sanitaria, como si fuera un residente más del país. Pero la tarjeta sanitaria europea no cubre la asistencia sanitaria privada, ni sirve en casos de repatriación o salvamento.

Esta tarjeta es efectiva independientemente del motivo del viaje (turismo, actividad profesional o estudio). Lo único que no sirve cuando se alguien se desplaza a ese país solo con el objetivo de recibir tratamiento médico. En ese caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), o el Instituto Social de la Marina (ISM), tendrían que emitir un formulario correspondiente y previo al informe del Servicio de Salud. Tampoco sirve su alguien cambia su residencia a otro Estado Miembro.

¿Cómo pedir cita?

Puede ser solicitada por la persona titular del derecho a asistencia. Al solicitarla, necesitarán disponer de un DNI o NIE y el número de la Seguridad Social. Para pedir o renovar la Tarjeta Sanitaria Europea se debe hacer en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

Se puede sin certificado digital. Por internet, en la Sede Electrónica de la Seguridad Social rellenando un formulario. En los teléfonos 901 16 65 65/ 91 542 11 76.

Por internet, en la Sede Electrónica de la Seguridad Social rellenando un formulario. En los teléfonos 901 16 65 65/ 91 542 11 76. De manera presencial en los Centros de Atención e información (CAISS) de la Seguridad Social.

(CAISS) de la Seguridad Social. Con sistema de identificación electrónica a través de un apartado de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y en el portal Tu Seguridad Social. En ambos portales se tendrá que identificar mediante Cl@ve Permanente, Clave PIN, DNIe o certificado electrónico o vía SMS.

¿Cuánto tiempo se tarda en recibir?

En cualquier vía, el plazo para recibir la Tarjeta Sanitaria Europea no será superior a 5 días al domicilio, ya que no se entrega en mano en ningún caso.

En el caso de que no sea posible su emisión o si el desplazamiento es inminente, se puede solicitar el Certificado Provisional Sustitutorio de la TSE.

La Tarjeta Sanitaria Europea tiene validez hasta la fecha de caducidad que viene en la misma. Para utilizarla en su periodo de validez siempre que la persona siga conservando los requisitos que tenía al solicitarla la tarjeta.

¿Qué pasa si no la tienes?

Si no llevas la tarjeta sanitaria europea o no puedes utilizarla, como en un hospital privado que no está cubierto, puede se tenga que pagar el tratamiento. Más tarde se puede solicitar el reembolso al seguro médico al regresar al país de origen. Pero solo se reembolsarán los tratamientos a los que se tenga derecho en el país de donde se proviene.

Países en los que tiene validez la Tarjeta Sanitaria Europea

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.