Puente vuelve a cargar contra Ouigo: "Estamos deseando conocer sus cuentas"

Óscar Puente continúa con su cruzada contra la operadora ferroviaria francesa Ouigo, y ha respondido a las primeras declaraciones de la filial de SNCF en las que rechazaron estar ejerciendo "dumping de precios" ni recibir subvenciones del Gobierno francés, después de que el político sembrase la duda sobre si su modelo de negocio está condicionando el mercado y obligando a sus competidores (Renfe e Iryo) a rebajar sus tarifas y, en consecuencia, reducir su rentabilidad.

El ministro de Transportes ha reavivado la polémica con el más pequeño de los competidores del mercado de alta velocidad y, tras desvelar que plantean elevar una reclamación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por supuesta fijación de precios por debajo de mercado, este viernes ha declarado que "estamos deseando conocer las cuentas, y creo que vamos a tardar en conocerlas, a pesar de la obligación legal de presentarlas".

"Se está ya en esa obligación, tardaremos seguro en conocer las cuentas ", ha dicho al respecto. El titular de la cartera ministerial aspira así a salir de dudas sobre si la estrategia de la operadora de vender billetes de tren baratos es rentable o no, después de acumular tres ejercicios en pérdidas que se completarán con un cuarto (2023). La empresa de capital francés se defiende esgrimiendo que este año será rentable una vez comience a operar en el corredor de Andalucía. "

En la comparecencia convocada para detallar la nueva operativa de Renfe, que implantará nuevas rutas por todo el país, Puente ha optado por ser más cauto que en anteriores ocasiones, esgrimiendo que "he venido a hablar de Renfe, que es lo que me interesa hoy, a comunicar estos trazados. Respecto a si otras compañías llegan o no al equilibrio, pues pronto lo sabremos, cuando se publiquen las cuentas, hablarán por sí solas. Si hay equilibrio se verá y, si no lo hay, también", ha concluido.