Talgo empezará a entregar los nuevos AVE a Renfe a partir del lunes 8 de abril

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que la entrega a Renfe de los primeros trenes Avril de alta velocidad y ancho variable tendrá lugar a partir del próximo lunes, 8 de abril, según le han trasladado desde Talgo. Desde hoy, el fabricante de estas unidades deberá afrontar una multa adicional de 80.000 euros diarios por los retrasos acumulados en este contrato, sobre el que también se ejercerán las penalizaciones previstas por valor de 116 millones, el equivalente al 20% del mismo.

En cualquier caso, Puente no se ha comprometido a que los trenes estén entregados en esa fecha, debido a los retrasos que lleva acumulando el fabricante en los últimos años, según ha recordado en una entrevista en Onda Cero. "Talgo nos dijo que los trenes se entregarán a partir del 8 de abril, pero también nos dijo anteriormente que nos los entregaba el día 1 y esto no se ha producido, así que no puedo comprometer una fecha. Pero sí parece que estamos ya muy cerca, estamos hablando probablemente de días o como mucho de semanas", ha explicado. Meses atrás, el calendario de entregas se alargaba hasta el próximo año, sin que se haya conocido si se adelantarán.

7 de mayo, posible puesta en servicio

Según han confirmado fuentes del sector a elEconomista.es, la fecha que se maneja desde Renfe para la entrada en servicio de estos trenes es el 7 de mayo. Previamente, en la semana del 15 al 19 de abril, el Ministerio de Transportes tiene previsto llevar a cabo un evento para presentar públicamente estos nuevos trenes, que compondrán la nueva serie 106 de la operadora pública.

Estos trenes se destinarán principalmente a las rutas que unen Madrid con Galicia y Asturias, para cuya llegada es necesario que los trenes cambien de ancho de vía para circular más al norte de Ourense y de León. También se pondrá en marcha un tren directo entre Gijón y Castellón, y se está planificando la puesta en servicio de nuevos trenes Avlo entre Madrid y Barcelona.

No habrá tren directo a Burgos

El ministro también se ha referido a la posibilidad de abrir de nuevo el conocido como 'ferrocarril directo a Burgos', que une esta ciudad con Aranda de Duero y Madrid, asegurando que las cosas "no pintan bien" para esa reapertura. Puente ha señalado que se está acometiendo un estudio de viabilidad para valorar la rehabilitación del túnel de Somosierra, donde hace 13 años se quedó atrapada una máquina bateadora y que supuso la suspensión de esa línea.

Retirar la bateadora y renovar el túnel y las vías podría costar entre 1.300 y 1.400 millones de euros, un coste que el ministro cree que ofrece un beneficio "muy desequilibrado", sobre todo teniendo en cuenta que Burgos ya está conectada con Madrid por la alta velocidad de Valladolid. "No quiero generar falsas expectativas. No pinta bien porque la relación coste-beneficio de esa infraestructura está muy desequilibrada. No parece que vaya a ser sencillo la puesta en marcha de ese corredor de nuevo", ha indicado.

Respecto a otra reivindicación, la del tren entre Málaga y Marbella, el ministro también ha descartado su viabilidad, al entender que la prolongación del Cercanías a esta ciudad tendría muchas paradas y no haría atractivo el servicio frente al coche.