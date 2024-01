Matutes y Sobrino (Palladium): "Queremos llegar con Only You a Mallorca, Costa del Sol o México"

Palladium ha cumplido su promesa y ha terminado 2023 entrando en el selecto grupo de las hoteleras que facturan más de 1.000 millones de euros, alcanzando exactamente los 1.069 millones. Esta cifra supone un incremento del 16% respecto al año anterior. Tras un año de "extraordinarios resultados", la compañía centrará sus planes de expansión en destinos como México, Estados Unidos, Oriente Medio y enclaves del Mediterráneo.

Dentro de este crecimiento, Palladium va a llevar su marca Only You al segmento vacacional con la reconversión del actual Palladium Hotel Palmyra (en Ibiza), propiedad de Grupo Empresas Matutes, tras una inversión de 13 millones de euros. Pero los planes no acaban ahí y el grupo espera desembarcar en más destinos vacacionales con esta marca. "Only You tiene muchísima capacidad de crecimiento. Hay destinos vacacionales donde ya estamos y podría desembarcar perfectamente la marca, como Mallorca o Costa del Sol. A nivel internacional, en México nos está faltando Bless y Only You. En Los Cabos un Only You sería espectacular", explica a elEconomista.es Jesús Sobrino, consejero delegado de Palladium Hotel Group.

La compañía explica que este cambio de rumbo para la marca, más allá del hotel en Ibiza, es complicado que se produzca en 2024. "Lo que puede ser que pase este año es que compremos un activo para convertirlo en Only You, pero va a ser raro que lo abramos en 2024", añade por su parte Abel Matutes, presidente de la hotelera. "En el Grupo Matutes estamos activamente buscando activos. Si encontramos uno que encaja con Only You y que nos dé una rentabilidad adecuada, compraremos un activo para la marca. Estamos en el momento de salir al mercado", añade el presidente de Palladium.

Más allá del salto al segmento vacacional, el grupo quiere expandir la marca Only You en las principales ciudades del mundo. De hecho, está en trámites para reconvertir el 45 Times Square Hotel, propiedad de Sandra Ortega, en el primero en el ámbito internacional.

A nivel general, Palladium estudia oportunidades de expansión poniendo el foco en otras ciudades de Estados Unidos como Miami, Los Ángeles o Chicago; y otros destinos de México, Oriente Medio y el Mediterráneo. "Estamos mirando Arabia Saudí con detenimiento, espero que pronto podamos anunciar algo ahí. Es un país que está apostando mucho por el turismo y creemos que es ahí donde hay que estar", destaca el CEO de Palladium. Pese a que sus planes internacionales son muy ambiciosos, ambos directivos creen que no se materializarán este 2024. "El salto grande en número de habitaciones se producirá más entre el 2025 y el 2027", adelanta Matutes.

Otra de las marcas insignia de Palladium es Hard Rock, que en la actualidad cuenta con tres activos en Tenerife, Ibiza y Marbella. Una marca que tanto Matutes como Sobrino consideran que está en un buen momento para dar el salto internacional.

"De momento tenemos tres hoteles pero creemos que se puede construir más cartera. Son hoteles que lo están haciendo muy bien y creo que será fácil crecer porque el caminito ya está hecho. Es una marca que en destinos como Arabia Saudí que apetece mucho. Estamos continuamente buscando oportunidades", destaca Sobrino. Pese a que el crecimiento de la marca Hard Rock está en su radar, Sobrino apunta a que no tienen cerrado un plan de crecimiento concreto aunque sí reconoce que se tratará de un incremento más a medio y largo plazo.

Como novedades para 2024 destaca la apertura esta primavera del Only You Hotel Sevilla. El hotel será un activo de 5 estrellas, que contará con 226 habitaciones y una importante propuesta de restauración y espacios para eventos, que incluyen una amplia área exterior con piscina.

Mejora de los activos

El grupo está apostando por mejorar los activos que ya tiene en cartera para subirlos de categoría. De hecho, la compañía fundada por la familia Matutes ha tomado la decisión de prescindir de la marca Fiesta Hotels & Resorts, nombre con el que nacieron hace más de medio siglo. De aquella marca original ya sólo queda un único hotel operativo en República Dominicana que en el corto plazo cambiará de marca, aunque el grupo todavía no tiene claro en qué lo convertirá.

"En 2024 vamos a gastar algo menos que en 2023. Va a ser un año un poco de pausa en lo que a grandes reformas se refiere, queremos dejar rodar el año lo máximo posible", apunta Sobrino. Una estrategia que únicamente va a durar unos meses. Para los próximos años sí esperan un fuerte impulso en las inversión en reformas. "Para 2025, si todo va bien, la inversión será fuerte. Depende de varios trámites pero podríamos estar hablado de más de 200 millones", destaca Matutes. "Seguramente en los próximos cuatro o cinco años la inversión superará los 600 millones", añade Sobrino.

Durante 2023, la compañía ha llevado a cabo una estrategia de reposicionamiento de sus marcas y hoteles, con productos de "más calidad, buscando a un cliente con mayor poder adquisitivo" y, por tanto, con un "mayor derrame de gasto", indica el consejero delegado de Palladium.

Con este reposicionamiento de los activos, la cartera de Palladium se ha reducido en lo que a número de habitaciones se refiere. "El hotel Palmyra, por ejemplo, cuando sea Only You va a perder habitaciones. Cuando apuestas por activos de 5 estrellas pierdes ocupación porque tienen menos capacidad que los 3 estrellas", explica Matutes. Una pérdida de huéspedes a la que Sobrino resta importancia: "Es llamativo que hayamos pasado de 752 millones de euros a 1.069 millones en cuatro años perdiendo habitaciones".