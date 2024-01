El turismo alerta: la masiva llegada de viajeros "es insostenible"

El turismo ha cerrado un año récord gracias al desbordamiento que se está viviendo en la llegada de turistas después de las restricciones que se vivieron en 2020 y en 2021. Las hoteleras han colgado el cartel de completo en todas fechas señaladas. "La demanda española ha seguido respondiendo en 2023, reflejando la preminencia de los viajes entre las pautas de consumo de los españoles, que se viene manteniendo desde los meses de superación de la pandemia", ha detallado Exceltur, patronal del sector turístico.

Pese a que el boom de viajeros que se está registrando es positivo, el sector se muestra preocupado por las tasas de crecimiento que se están registrando. Hasta tal punto, que entre los retos que se ha puesto sobre la mesa Exceltur está trabajar en un nuevo modelo más sostenible y que genere un mayor beneficio en todos los ámbitos. "Crecer por crecer en lugares que están tensionados y que están sufriendo masificación no es algo que debamos seguir primando. Ni tampoco seguir fomentado crecimientos que pueden ser económicamente factibles pero socialmente indeseables", ha enfatizado José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

El representante de Exceltur ha querido mandar un mensaje de prudencia a las compañías del sector para que no busquen "el crecimiento por el crecimiento" y solo crecimientos que aporten el mayor valor añadido. El sector debe primar que lleguen menos turistas pero que de media gasten más. Por ahora se está cumpliendo la segunda parte pero no la primera. Según datos del INE, en los once primeros meses del año España recibió un total de 79,8 millones de turistas internacionales, un 18,2% más que el pasado año y el último informe del Observatorio Nacional de Turismo (ObservaTUR) asegura que el año 2023 va a ser un año "récord" para el sector en España, con un total de 85 millones de visitantes.

Esta cifra récord de turistas llevó aparejada una cifra récord también en su consumo. El gasto total realizado por los turistas internacionales que visitaron España en noviembre alcanzó los 6.653 millones de euros, con un aumento del 23,6% respecto al mismo mes de 2022 y un 31,4% por encima de la del mismo mes de 2019. El gasto medio por turista fue de 1.294 euros, con un incremento anual del 4,2%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 4,1%, hasta los 173 euros.

Más allá de las advertencias de la patronal, la realidad es que el turismo ha consolidado su recuperación cerrando 2023 con la generación de 186.596 millones de euros de actividad, lo que supone una contribución a la economía española del 12,8% del PIB, el mayor valor de la serie histórica. Una cifra que Exceltur espera que se incremente hasta el 13,4% en 2024 hasta superar los 200.000 millones. "Dos tercios del crecimiento de la economía española ha sido gracias a la aportación de la actividad turística", ha celebrado Zoreda.

El turismo se erige como el principal motor del crecimiento económico real de España en 2023 elevándose un 13,1%, lo que supone el 70,8% del crecimiento real de la economía española, estimado por el Banco de España en el 2,4%.

Este crecimiento turístico se ha trasladado a una intensa creación de un mayor y un mejor empleo. En los últimos doce meses se han creado 95.224 empleos más en comparación con 2022 y la tasa de temporalidad en las actividades turísticas ha bajado al 8%. Con respecto a los salarios, gracias a la mejora de los convenios colectivos estos se han incrementado un el 4,4%, por encima de la media del resto de sectores de la economía española. Con ello, la creación de empleo turístico supone el 17% del total del empleo generado en España en 2023.