Palladium gestionará un hotel de Sandra Ortega en Estados Unidos

Palladium Hotel Group da el salto a Estados Unidos y gestionará su primer hotel allí, el nuevo 45 Time Square Hotel (Nueva York). El establecimiento es propiedad de la sociedad Ferrado Hotels, perteneciente al grupo Rosp Corunna, el family office de Sandra Ortega.

El hotel, de 139 habitaciones, abrirá sus puertas en junio de 2023. Times Square Hotel es la marca efímera que ha escogido el grupo hotelero para operar la propiedad, hasta que se produzca su reconversión en Only YOU Hotels, la marca premium-lifestyle con la que la Palladium se posiciona en destinos urbanos.

En palabras de Jesús Sobrino, consejero delegado de Palladium Hotel Group, "esta nueva apertura supone un gran hito para la compañía ya que se trata del primer hotel que operaremos en Estados Unidos. Nueva York es, además, uno de los destinos más deseados por los viajeros de todo el mundo y, creemos que, Only YOU Hotels será un encaje perfecto con el estilo innovador y urbanita de la ciudad".

Por su parte, "para Only YOU Hotels es estratégico tener presencia en una de las ciudades más influyentes en entretenimiento, moda y cultura a nivel mundial. Desde Palladium Hotel Group, estamos trabajando para transformar el activo, siguiendo la tendencia de la marca, mimetizándose con la ciudad y acogiendo a quienes vienen a disfrutar de todas sus experiencias", destaca Juan Serra, Director General de Only YOU Hotels.

No se trata de un activo cualquiera, es uno de los hoteles que operaba Room Mate en Estados Unidos hasta la entrada de esta en concurso de acreedores y el posterior desahucio de la hija de Amancio Ortega a Kike Sarasola, presidente de Room Mate.

Los otros dos establecimientos previamente explotados por la cadena de Kike Sarasola en Barcelona y Miami también pasaron a la gestión de otra hotelera en este caso Barceló Hotel Group.