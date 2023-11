NH y Hotusa defienden la concentración del sector "para ser más competitivos a nivel mundial"

El Covid-19 ha transformado el sector turístico, que se enfrenta a nuevos retos que hace unos años no estaban ni encima de la mesa como la volatilidad y los riesgos del mercado, los cambios de tendencias, la hipercompetitividad o la transformación de la industria. Estos desafíos han marcado el debate del último desayuno informativo organizado por Grupo Hotusa que ha contado con la participación de su presidente, Amancio López, y del consejero delegado de NH Hotel Group, Ramón Aragonés.

Ambos directivos coinciden en que el futuro del sector pasa por la concentración. "Tenemos que caminar hacia la consolidación, las cadenas que no se muevan en los 1.000 hoteles en el futuro van a tener un problema. Vamos a asistir a un fenómeno que va a cambiar el negocio tal y como lo conocemos", ha asegurado el CEO de NH. El directivo augura que en un futuro no muy lejano habrá una fusión entre dos grandes compañías del sector en Estados Unidos.

El presidente de Hotusa apoya esta consolidación pero cree que no será todo a base de fusiones y adquisiciones, cree que las alianzas entre compañías van a jugar un papel muy importante. "Como tendencia yo creo que pasará pero creo que a nivel internacional será más fácil. Nosotros defendemos apoyar con alianzas a los hoteles independientes para que puedan prestar mejor servicio y ser más competitivos. Creo que este tipo de hoteles van a sobrevivir en ese entorno", detalla López.

Si esta concentración todavía no ha tenido lugar es debido al boom que está viviendo el sector después de tres años de parón como consecuencia de la pandemia. "La concentración todavía no ha llegado por el boom que estamos viendo y que la tremenda demanda que estamos registrando está haciendo que entre mucha caja", segura Aragonés.

Un boom de la demanda que no creen que sea eterno. De hecho, el propio CEO de NH ha alertado de que en 2024 pueden llegar los problemas cuando la euforia por viajar tras tres años de restricciones se normalice. "Cuando se produzca una ralentización de la demanda va a caer a plomo la rentabilidad de las cadenas hoteleras. Soy optimista en el corto plazo pero pesimista en el medio y largo plazo. O se toman medidas o el sector va a sufrir en los próximos años", ha alertado el directivo de NH.

"Las empresas no se están inflando a ganar dinero, eso se está usando para pagar la deuda. El Covid ha dejado tocadísimo al sector y el incremento de costes y la inflación no ayudan. La próxima crisis va a ser destructiva y la solución es la concentración que puede pasar por asociarse, fusiones… Hay que buscar la concentración para ser un sector más competitivo", ha añadido.

Además del aumento de los costes, el presidente de Hotusa ha puesto otro problema encima de la mesa: la masificación. "Creo que una de las grandes amenazas que tenemos que hacer frente es la masificación. La proliferación de los pisos turísticos es un auténtico disparate. La masificación va a provocar que el número de visitantes sea infinito", ha puntualizado.

Un punto en el que ha estado de acuerdo el consejero delegado de NH que se ha mostrado "beligerante por agravio comparativo, por lo que exigen a los hoteles" pese a que ha reconocido que la proliferación de este tipo de alojamientos no hace mella en su cartera de clientes. "A mi no me quitan clientes, no trabajamos en el mismo segmento, pero sí arruinan la experiencia de mis clientes", ha asegurado.

El directivo del grupo propiedad de la tailandesa Minor ha pedido para las ciudades españolas una regulación similar a la que acaba de aprobar Nueva York. "Nueva York ha dado un paso muy importante y de una tacada ha solucionado dos problemas: la masificación y la falta de vivienda", ha puntualizado.

El CEO de NH ha celebrado que Madrid está estudiando llevar a cabo una medida similar. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, anunció a mediados de octubre que la ciudad sacará adelante una nueva regulación a partir del próximo año para las viviendas que se destinan a usos turísticos con plataformas como Airbnb. La nueva ley estará lista en "tres o cuatro meses".

Durante las jornadas 'Metaverso' organizadas por Atresmedia, el regidor madrileño destacó que se tiene que replantear este modelo de pisos turísticos para que vaya de la mano con la realidad económica que estamos viviendo en estos momentos. "Regular no es prohibir", señaló Almeida, pero al final tiene que haber una normativa porque están llevando a cabo una actividad económica como cualquier negocio.