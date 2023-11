Eduardo Montes (Grupo Wamos): "Vamos a cerrar muy cerca de 2019, que fue un año muy bueno"

Springwater, dueño del 100% del capital del grupo Wamos tras comprar el 22% que poseía Royal Caribbean, está en negociaciones para vender la compañía, o al menos parte de ella, a la lituana Avia Solutions, tal y como ha adelantado este medio. Ahora, su presidente ejecutivo, Eduardo Montes, explica a elEconomista.es que el grupo no tiene colgado el cartel de se vende como tal, pero están abiertos a todas las posibilidades, sobre todo, si les llega una oferta atractiva, más si cabe, después de haber recuperado la normalidad tras el Covid-19.

¿Cuáles son los planes de Springwater con respecto al grupo Wamos?

El grupo va muy bien y cuando algo va bien es atractivo en el mercado. El accionista tiene obligación y vocación de escuchar cualquier oferta que venga del mercado, pero por ahora no hay nada. La parte de Wamos Air [en la que estaría interesada Avia Solutions] es muy atractiva en el mercado. Ahora mismo el grupo es un negocio estupendo para Springwater. Si alguien nos hace una oferta es porque nos va muy bien, pero ahora no buscamos vender. Wamos está en el mercado porque va muy bien.

¿A qué responde el movimiento de comprar el 22% que tenía Royal Caribbean?

Royal Caribbean era un socio estupendo, pero no le interesaba seguir en el capital, no era su prioridad tener un negocio en España y Springwater compró su participación justamente por eso, porque la compañía va muy bien.

Entró en la compañía a finales de 2017. ¿Cuál es el balance de estos seis años?

En 2018 Springwater me pidió que presidiera el consejo de administración y a mediados de ese año me quedé como presidente ejecutivo. Los resultados hasta la pandemia fueron un espectáculo. Con el Covid-19 pedimos un rescate a la Sepi igual que gran parte de las empresas del sector. Las ventas de autos nos cayeron a menos de la mitad y ahí se empezaron a producir pérdidas y se apostó por la ayuda de la Sepi para no tomar medidas más dramáticas. Y ahora los resultados de la compañía van a volver a ser espléndidos.

¿Qué calendario manejan para devolver el préstamos a la Sepi?

Los préstamos de la Sepi son a siete años. Es un tema que no hemos comentado internamente, si hubiera que devolverlo estamos en una situación muy buena, pero como en este momento no tenemos porque hacerlono hay nada que nos acucie. Cada mes presentamos a la Sepi cual es la situación de la compañía de manera que lo tienen todo controlado y son conscientes de la situación económica. Si en algún momento nos conviene devolverlo nos lo plantearíamos, pero hoy por hoy no hay necesidad.

Hay compañías como Hotusa que han empezado a hacer pagos adelantados...

Eso depende de la situación de cada uno. Si nosotros, por ejemplo, decidiéramos comprar algo o vender algo entonces se plantearía el tema porque la Sepi tiene que aprobar absolutamente todas las operaciones corporativas que se realizaran. Estamos muy cómodos como estamos ahora mismo.

¿En qué situación se encuentra ahora Wamos? ¿Se ha borrado la pandemia?

Todavía no tenemos aprobado el presupuesto de cierre de año, nunca se hace la previsión con más de dos meses porque en una empresa de turismo los dos últimos meses del año son muy complicados. Las incertidumbres que tenemos ahora mismo son las guerras. El conflicto en Oriente Próximo afecta a muchos países: Egipto, el Líbano, Turquía, Arabia… Son potenciales clientes y trabajamos con compañías aéreas que vuelan a esos países. Más allá de eso, a día de hoy afortunadamente estamos igual que en 2019, que fue un año buenísimo y este se puede aproximar mucho, lo que sería un éxito porque sería recuperar lo que la pandemia nos hizo perder. Este año tiene toda la pinta de ser en línea con 2019, con unas ventas y un ebitda parecidos.

¿Todas las líneas de negocio se aproximan a las cifras de 2019?

Creo que tanto en la línea aérea como en el resto de negocios vamos a cerrar cerquita del 2019, en Nautalia lo mismo. Nautalia es más difícil de prever que la línea aérea porque es muy dependiente de la demanda de turismo pero mi apuesta es que va a cerrar en línea con el año 2019.

¿Juegan con ventaja gracias a los contratos 'wet lease'?

Una de las estrategias por las que estamos apostando es aumentar la actividad de wet lease. Volamos para otros y el carburante no corre por nuestra cuenta. Hemos notado el encarecimiento de los carburantes, pero mucho menos que otros. Es el tipo de contrato que más nos interesa ahora, además es algo que sabemos hacer muy bien.

Wamos reestructuró a mediados de 2022 los consejos de administración de Nautalia y Wamos Air con la entrada de Rafael García Garrido y Enrique Saiz González. Sin embargo, siete meses después cesaron de sus cargos. ¿A qué se debió este movimiento?

Fue a petición de ellos porque el consejo les quitaba tiempo y libertad porque el consejo y los directivos deben estar separados. Cuando la Sepi el crédito pidieron que los dos ejecutivos estuvieran en el consejo para esa fase de transición. Cuando se concluyó ese proceso y la compañía empezaba a mostrar síntomas de recuperación ellos mismos pidieron retirarse. Tenemos un consejo de todo independientes.

Nautalia ha despertado mucho interés en el pasado y el sector está inmerso en un proceso de concentración. ¿Qué papel va a jugar?

De momento no hay ningún tema próximo. Los procesos de concentración son para aquellos que lo necesitan. ¿Qué va a pasar con Nautalia? De momento nada que yo sepa. Que sea Nautalia la que compre es un plan que está siempre, el foco en el mercado está y si hay alguna oportunidad se analizará. El plan estratégico a día de hoy es recuperar el 2019, superar la pandemia y consolidarlo. En este momento la estrategia es un crecimiento orgánico importante.