Room Mate logrará ingresos récord y espera sumar hasta cinco hoteles en 2024

Room Mate acaba de cerrar el primer año de su nueva vida. La hotelera que preside Kike Saraola fue comprada en julio de 2022 por el fondo de inversión alternativa estadounidense Angelo Gordon y su aliado Westmont Hospitality Group cuando estaba inmersa en un concurso de acreedores. Unos nubarrones que el presidente ejecutivo del grupo ve ya muy lejos. "Es el resurgir del Ave Fenix", celebra el Sarasola en una entrevista con elEconomista.

La cadena prevé superar este año los resultados obtenidos en 2019 y cerrar el mejor año de su historia con una facturación superior a los 105 millones de euros con 22 hoteles operando en 13 ciudades y 5 países: España, Holanda, Italia Turquía y Reino Unido. Además, el ebitda (resultado bruto de explotación) de la compañía aumentará a 15 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 300% con respecto al 2019. Antes de la pandemia ingresó 101 millones y el ebitda fue de 5,1 millones.

A esta lista de países acaban de sumar Reino Unido tras asumir la gestión del hotel Lime Tree. "Hemos abierto nuestro primer hotel en Londres. Es un establecimiento que ya existía y estamos encantados porque es el primer pie que metemos en Inglaterra", detalla Sarasola. Se trata de un hotel boutique de 26 habitaciones situando en el centro de la ciudad.

Y esta no va a ser la única apertura que realice este año, está previsto que Room Mate desembarque en Venecia en la primera semana de diciembre con la apertura de Palazzo Dei Fiori. Se trata de un edificio formado por 16 apartamentos de entre 1 y 5 habitaciones, el más grande de 300 metros cuadrados, ubicado cercan del puente de Rialto.

Italia una prioridad personal para Kike Sarasola y no es para menos se trata del primer mercado del grupo en precios y ocupación. Unas cifras que van a seguir incrementado, en la segunda mitad de 2024 van a abrir su segundo establecimiento en Roma, el Capo de África, un hotel de 65 habitaciones cercano al Coliseo. El hotel está ya abierto pero no bajo la gestión de Room Mate. "El mercado que mejor nos está yendo es el italiano y yo me voy a dedicar a él, llevándolo yo personalmente", destaca el presidente del grupo.

Los planes de Room Mate pasan por seguir creciendo y si las previsiones no fallan, Sarasola espera que puedan abrir hasta cinco hoteles nuevos en 2024, todos ellos en Europa. "Nuestro objetivo es poder tener cuatro o cinco hoteles nuevos en el año 2024, tenerlos ya abiertos o al menos haber cerrado la operación. Ahora mismo en pipeline estamos estudiando 20 proyectos por toda Europa y tres de ellos ya se han materializado", explica.

"Esta nueva Room Mate es una Room Mate sin deuda, con unos socios muy fuertes que nos apoyan, una Room Mate con muchas ganas de seguir creciendo como era nuestro plan antes de que llegara el Covid. Hemos demostrado que hemos vuelto", celebra Sarasola.

Aparca Estados Unidos

Room Mate salió de Estados Unidos en 2022 después de que Sandra Ortega, segunda accionista de Inditex, instara el desahucio de los establecimientos que tenía la compañía española en Miami y Nueva York, tras dejar de pagar las rentas como consecuencia del Covid-19, una práctica que fue muy habitual en el sector durante esos meses.

Entre los planes del grupo está volver al país norteamericano, pero ya no es una prioridad en el más corto plazo. "Hemos perdido Estados Unidos por el camino pero vamos a recuperarlo. Ahora mismo estamos centrados en Europa y de cara a 2025 si que nos planteamos ir al mercado norteamericano. Si sale alguna oportunidad antes vale. Pero ahora estamos volcados en Europa, creemos que es donde todavía tenemos mucho recorrido", detalla.

Verano histórico

Al igual que el resto de compañías del sector, Room Mate viene de registrar un verano histórico, una euforia que se está extendiendo a los meses de septiembre y octubre. La ocupación de los hoteles se sitúa en un 81% y aumenta el precio medio en un 16% con respecto al 2022. Además, la compañía ha incrementado su venta directa, alcanzando el 36% sobre el total de ingresos.

"Estoy muy contento con las previsiones para este 2023. Se preveía un año bueno, pero ha sido un año fantástico. Room Mate siempre ha estado ahí para sus clientes y estos datos son un claro reflejo de nuestra recuperación", celebra el empresario.

Para el grupo tanto septiembre como octubre han sido dos meses récord, dos meses que antes de la pandemia no eran tan fuertes. "Una de las razones que explica esto es porque el verano se ha vuelto muy caro y hay mucha gente que ha apostado por viajar menos en agosto y aprovechar fines de semana largos en septiembre", detalla.