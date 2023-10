Estados Unidos incrementa su interés por España con un turismo de gran poder adquisitivo

Estados Unidos se ha posicionado en los últimos meses como uno de los principales mercados emisores de turista hacia España.

Con un perfil de turista emergente con un alto poder adquisitivo, y con gran interés por las experiencias locales, la cultura o la gastronomía, Las empresas españolas se preparan ahora para acoger a este visitante en constante crecimiento.

Durante los primeros meses del año, en gran parte fruto de la mayor conectividad entre ambos lados del Atlántico, han visitado España un total de 2,3 millones de personas procedentes de Estados Unidos, un 55% más que en el mismo periodo de 2022.

Por todo ello el turismo procedente de Estados Unidos se está posicionando como de alto interés para España, tanto por su volumen como por su nivel de gasto.

Los datos muestran que este país emisor se ha recuperado rápidamente. Como ya está sucediendo, según las últimas cifras disponibles de Euromonitor, para 2023 y 2024 hay una previsión de que el mercado turístico de Estados Unidos alcance e incluso supere el volumen de la demanda turística de 2019.

Durante el pasado año, visitaron España 2,8 millones de turistas estadounidenses, lo que representó el 3,9% del total de visitantes recibidos, que realizaron un gasto de 5.250,2 millones de euros, un 6% sobre el gasto total, lo que situó a Estados Unidos en el sexto puesto como mercado emisor de turistas hacia España, y en el sexto puesto también respecto al gasto realizado.

Esta tendencia de rápida recuperación y fuerte crecimiento, se ha afianzado en lo que llevamos de año con la llegada a España hasta julio de 2,3 millones de estadounidenses, por 1,9 millones que lo hicieron en el mismo periodo de 2019.

Destaca el fuerte crecimiento interanual, por ejemplo, un 28,9% más en julio que el mismo mes del pasado año, según datos de Frontur y Egatur del Instituto Nacional de Estadística (INE), y se ha incrementado casi un 55% más respecto al primer semestre de 2022 en toda España según datos de Turespaña.

El gasto supera en un 30% al de 2019

El gasto también está siendo muy superior al del año 2019, previo a la pandemia. En los primeros meses de 2023 supera en un 29,1% el generado en el mismo periodo de 2019: con un total de 1,7 millones de euros, experimentando además en el primer semestre de este año, un crecimiento del 61% respecto al mismo periodo del año pasado.

Más de un 60% de los viajeros estadounidenses, que tienen una estancia media superior a 6 días durante su viaje a España, prefieren actividades relacionadas con la cultura y la gastronomía, según las fichas ejecutivas de Turespaña.

Por detrás de la conexión con la cultura, las compras, el lujo activo, las experiencias al aire libre, el ejercicio físico y las visitas a los espacios verdes, son las actividades que más aceptación tienen entre los turistas estadounidenses, que viajan especialmente en familia, pero también en pareja o solos.

En cuanto a su perfil, la mitad de estos visitantes son mayores de 35 años, tienen un salario medio superior a los 75.000 dólares (71.200 euros) y estudios universitarios.

Motor de desarrollo

Con la misión de analizar las oportunidades que representa el mercado estadounidense en el ecosistema turístico, comprender como evolucionará la industria del turismo en el futuro y promover su transformación como motor indispensable para el desarrollo productivo y la inclusión social, Jorge Brown, presidente del Global Institute for the Future of Tourism (GIFT) y vicepresidente de Advance Leadership Foundation (ALF) participará la próxima semana en el HIC Summit Ibiza.

El evento que se celebra del 18 al 20 de octubre reunirá, por quinto año consecutivo, en distintos hubs temáticos, un foro central y varias actividades paralelas en la isla de Ibiza, a reconocidos profesionales, destinos, científicos y empresas.

HIC Summit es el quinto foro de un ciclo de conferencias para debatir y difundir, aspectos transversales de la aportación al desarrollo sostenible y a la felicidad de las personas, de las empresas y destinos turísticos.

Mediante la participación de diversos expertos se busca promover el turismo como pieza fundamental de la recuperación hacia un nuevo modelo social, ambiental y económico que focaliza sus esfuerzos en entender los indicadores, las dimensiones y las oportunidades de la circularidad, la innovación y la cultura regenerativa.

Desde 2019, HIC ha contado con más de 100 ponentes y 3.500 asistentes, de manera presencial y virtual, que han contribuido a hacer a llegar el mensaje a más 22 países en el mundo.